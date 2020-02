El Rey frente a la excentricidad

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 07/02/2020 00:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Sánchez, sea por envidia o por ideología, no es ningún entusiasta de la Corona. Puede que tampoco un enemigo. Suele ver al Rey como las vacas ven pasar al tren, pero sabe, a poco despierto que sea o que lo sean quienes le susurran al oído, que no le reporta ningún beneficio dar la impresión de estar en su contra y de comprar los argumentos republicanoides de los que están todo el día con la monserga de un referéndum para decidir la forma de Estado.

Hay, sin embargo, ocasiones en las que prefiere no disimular y evidenciar su particular descortesía institucional, a la par que, no pocas veces, exhibe detalles bastos que evidencian que Sánchez, en realidad, quisiera ser

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Un gobierno o un sainete?

¿Un gobierno o un sainete? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Bienvenido a España, presidente Guaidó

Bienvenido a España, presidente Guaidó ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las primeras perlas cultivadas