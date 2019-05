Las arrugas de Rubalcaba

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Actualizado: 14/05/2019 00:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El año pasado, unos días después de la llegada del Aquarius, un político amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba le preguntó por dónde iría la posición que Pedro Sánchez defendería en el Consejo Europeo sobre inmigración que siguió a aquella crisis. El químico cántabro diseñó la política de extranjería de los socialistas durante sus cinco años como ministro del Interior y era lógico que su opinión fuera sondeada. Más aún teniendo en cuenta que el Gobierno no contaba aún su primer mes y el aterrizaje en La Moncloa había sido súbito tras la moción de censura. Pero el ex secretario general del PSOE respondió, «¿crees que alguien me ha preguntado algo?». Esta frase dicha por quien es unánimemente reconocido como un

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Empieza el circo

Empieza el circo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Y también por España

Y también por España ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Vox tenía un plan... que era el de Podemos