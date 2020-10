Contra el corazón de la República Francesa

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 17/10/2020 23:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No resto un milímetro de importancia a ninguna víctima del terrorismo. Dios me libre. Pero el asesinato del pasado viernes en Conflans-Sainte-Honorine, contra un maestro de escuela, ha ido dirigido contra el mismísimo corazón de la República -que no republiqueta- Francesa. En Francia, a diferencia de España, la escuela es el emblema de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. La escuela lo es casi todo y, en consecuencia, la valoración del profesorado, también.

Samuel Paty era un maestro de Secundaria de una típica «école» a las afueras de París. Si te plantas en el Sena bajo la Torre Eiffel y sigues el cauce llegas a la confluencia con el río Oise, poco más allá de Saint Denis. Hace unos

