El PP pide evitar errores internos como el del aborto para no dar oxígeno al PSOE

En Génova y en las CCAA no entienden los «goles en propia meta» en mitad de las crisis del Gobierno

Algunas voces achacan el «desliz» del alcalde a su situación personal

Moncloa propone blindarlo en la Constitución

Trampas, humo y errores

Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Juanma Moreno en La Toja
Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Juanma Moreno en La Toja EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

La Toja (Pontevedra)

La sensación de incredulidad lleva dos días recorriendo el PP de arriba abajo. Incomprensión al ver que en un momento de tanta debilidad para el Gobierno –otro más, pero ahora con la ministra de Igualdad arrinconada por el escándalo de las pulseras antimaltrato, un ... tema muy sensible para el electorado socialista– el PP le regalaba un balón de oxígeno a cuenta del debate del aborto. «No entendemos nada de lo que ha pasado», coincidían dirigentes de distintos territorios y niveles, también dentro del PP de Madrid. «No podemos meter goles en propia meta», zanjaban.

