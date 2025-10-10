Dos solteros protagonizan un tórrido momento en el reservado de 'First Dates': «Me ha embrujado»

Audra (40) se define como una «mujer independiente». Llegó a Granada desde su Lituania natal con 30 euros en el bolsillo y consiguió salir adelante completamente sola, actualmente trabajando como operaria en una fábrica. Acudió a 'First Dates' tras tres relaciones fallidas buscando ... a la persona adecuada, pues, según le contó a Laura Boado, le gusta estar en pareja. Preferentemente un pretendiente que se ajustara a su prototipo, «altos, morenos y atléticos», ademas de «cariñosos y atentos».

Los celestinos del restaurante de Cuatro la emparejaron con Iván (39), un músico militar toledano afincado en Madrid. Físicamente, el soltero cumplía con todos los requisitos de Audra. Y la atracción fue recíproca, a juzgar por el veredicto de él en los totales. «Cuando la he visto, la verdad es que me ha gustado… Y me gustaría hacerle otras cosas también», insinuaba. A lo largo de la velada confirmaron, además, que tenían mucho en común mientras entablaban un descarado juego de seducción.

Los solteros suben la temperatura del reservado

Una vez acabada la cena, se quedaban solos en la intimidad del reservado de 'First Dates', donde daban rienda suelta a todo el 'feeling' acumulado. Audra dejaba boquiabierto a Iván dedicándole un baile muy sensual. Nunca le habían hecho uno así «tan exuberante», revelaba ante el equipo del programa. Después era él quien tomaba la iniciativa y se lanzaba a besarla apasionadamente, continuando después en el sofá hasta subir la temperatura de la sala. «Hace mucho calor aquí», apuntaba la soltera. «Parece una sauna esto», agregaba él.

En el momento de la decisión final, donde se dieron el 'sí' a una segunda cita Cuatro

Finalizada la velada, se reencontraban en la decisión final. Audra fue la primera en comunicar a su cita que sí quería seguir conociéndolo más. Iván coincidía con ella. «Yo también tendría una segunda cita con Audra para conocerla más y para irnos a bailar un ratito los dos. Y que siga con sus bailes exóticos, que me ha embrujado».