#TheHiddenLifeOfWater, por un acceso universal y equitativo al agua La Fundación We are Water difunde un mapa del mundo deformado para mostrar las desigualdades en el acceso al agua

D. Moreno Actualizado: 22/03/2019 08:48h

El agua es un recurso natural imprescindible para cubrir las necesidades básicas de higiene, hidratación y alimentación. Sin embargo, no está al alcance de todo el mundo y todavía 2.100 millones de personas siguen sin servicios de agua potable gestionados de forma segura. Para hacer frente a esta situación, Naciones Unidas propone analizar sus causas y, a través del lema «Leaving No One Behind», recuerda que el agua libre de impurezas y accesible para todos es un derecho humano fundamental y parte esencial del mundo en el que queremos vivir. No podemos avanzar como una sociedad global mientras tres de cada diez personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. Naciones Unidas también llama la atención sobre cómo afectan la falta de infraestructuras, la mala gestión de los servicios, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y el aumento de la población -se alcanzarán los 8.500 millones en 2030 y los 9.700 millones en 2050- a la consecución del objetivo de garantizar el derecho al agua a todas las personas.

Concienciación en acción

Para contribuir a la concienciación sobre esta cuestión, la Fundación We Are Water difunde este año un mapa del mundo deformado según el acceso de los habitantes de cada país a servicios básicos de agua potable, que permite identificar rápidamente las regiones del mundo más perjudicadas. El objetivo de la acción es apoyar la campaña de las Naciones Unidas «Leaving No One Behind», que hace referencia al ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 6 donde reza que hay que: «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos».

En paralelo, la Fundación We Are Water impulsa a nivel global la campaña de sensibilización «The Hidden Life of Water», alineada con la temática de este año. La Fundación pone en valor el compromiso adquirido con Naciones Unidas para la consecución de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y resalta que lo importante del agua es lo que no se ve: #thehiddenlifeofwater.

El agua es un recurso imprescindible para tener una vida saludable y para crear riqueza, educación y desarrollo. En muchos países, el acceso mejorado a este recurso significa que los niños y niñas puedan dedicar el tiempo que ahora pierden en ir a buscar agua a su propia formación y, con ello, al desarrollo económico y social de sus comunidades. Es responsabilidad de todos dar voz al agua como fuente de vida y de futuro.

Las acciones del Día Mundial del Agua organizadas por We Are Water se completan con actos y mesas redondas en países con presencia de la Fundación, como España, Portugal, Reino Unido, Argentina o India. Toda una década de trabajo en pro de una nueva cultura del agua que permita una gestión sostenible de los recursos hídricos en el mundo y asegure el derecho humano universal al acceso al agua y al saneamiento necesarios para una vida digna y saludable. Para ello colabora con ONGs, fundaciones y agencias de las Naciones Unidas. En total, cerca de medio centenar de proyectos en más de veinte países que han ayudado a más 540.000 personas.