Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

deporte en verde

Prórroga contra el cambio climático

El deporte acelera su transición verde para reducir su huella y convertirse en altavoz global por el planeta

El futuro estadio del Forest Green Rovers estará construido en madera
CHARO BARROSO

Madrid

El deporte mueve pasiones, pero también emisiones, alrededor de 350 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra comparable a las emisiones de países como España o Francia. El informe sobre la contribución del deporte al Pacto Verde Europeo, elaborado por el grupo de ... expertos en deporte ecológico de la UE, estima que el traslado de espectadores es responsable de hasta el 80% de la huella de carbono total de los grandes eventos deportivos. Un Mundial de Fútbol puede superar los 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que unos Juegos Olímpicos alcanzan entre 1,5 y 2,5 millones, incluso con medidas «verdes». Por ello, el informe urge a los Estados miembros a que desarrollen estrategias nacionales de deporte sostenible, medir la huella de carbono de sus federaciones y eventos, y presentar planes de acción concretos.

