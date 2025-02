El renting, la opción más sencilla y ventajosa de disfrutar de una moto

La moto está de moda, pero no todo el mundo puede permitirse el acceso a una de primera mano. Y muchas veces tampoco nos fiamos del típico anuncio que reza «siempre en garaje, nunca en circuito». Por este motivo, el renting cada vez cobra más fuerza en el sector de las dos ruedas; y el cofundador y CEO de Mundimoto, Josep Talavera, nos resuelve todas las dudas de este tipo de acceso a un vehículo.

¿Por qué deberíamos atrevernos a tener una moto bajo estas condiciones?

El renting que lanzamos en Mundimoto es un alquiler de motos ultraflexible que permite a cualquier persona disfrutar de la moto que quiera por el tiempo que quiera y a un precio super competitivo. Se trata de un servicio de renting que funciona tanto para particulares como empresas y que permite a estos usuarios disponer de todo el catálogo de oferta de Mundimoto, que incluye más de 2.500 vehículos (motos nuevas, de segunda mano, de combustión y eléctricas), para seleccionar el formato de uso que mejor se adapte a sus necesidades. En realidad, es la opción más sencilla de disfrutar de la moto que cada uno quiera, porque básicamente solo hay que elegir el modelo que uno quiera, fijar las condiciones y disfrutar de la moto.

Además, durante el tiempo de alquiler del vehículo el usuario cuenta con seguro, mantenimiento, revisiones y demás ventajas y además, al terminar el contrato de renting, también ofrecemos la posibilidad de comprar el vehículo si el usuario así lo prefiere. En cuanto a las tarifas, van en función de la moto y de la duración, pero hay motos por menos de 100 euros al mes.

¿Es algo que esté muy solicitado entre los moteros o todavía hay recelo?

El renting o «pago por uso» es una tendencia que ha llegado para quedarse. En el mercado del automóvil está consolidado desde hace muchos años, pero poco a poco ha ido creciendo en muchos otros sectores, no solo en el de la moto, si no también en bienes electrónicos, por ejemplo. La gente joven ya no quiere ser dueña de las cosas, sino disfrutarlas pero sin las complicaciones que eso conlleva. Nosotros supimos ver la tendencia y decidimos ir adaptarnos a esta nueva realidad.

Y efectivamente, el tiempo nos está dando la razón porque la aceptación ha sido increíble. Las cifras de usuarios no dejan de crecer mes a mes y no solo en España, si no también en Italia. De hecho, el funcionamiento de nuestro renting es tan bueno, que ya estamos cerrando acuerdos con marcas, como por ejemplo Yamaha, para incorporar motos nuevas a nuestro servicio de renting. Tenemos muy claro que es una línea de negocio en pleno crecimiento y con muchísimo futuro.

¿Qué ventajas ofrece, y desventajas, esta modalidad de pago por uso?

La principal ventaja que ofrece el renting es la libertad y la posibilidad de disfrutar de unos vehículos que si los quieres comprar cuestan unos miles de euros por una pequeña cuota mensual. Y que además, es un servicio súper flexible, ya que eliges el tiempo que quieres disfrutar. Se trata pues de una opción que te permite disfrutar de casi cualquier moto de una manera super cómoda y sin casi compromiso.

La desventaja muy manida pero que creo que ha quedado anticuada es la de que el alquiler es igual a tirar el dinero. Esta opinión es un punto de vista que ha quedado muy desfasado, ya que como he mencionado anteriormente, las nuevas generaciones prefieren disfrutar de las cosas y vivir experiencias mientras que huyen del compromiso. Pero como digo, creo que se trata de un punto de vista anticuado.

Las motos es un tipo de movilidad que crece, en las ciudades sobre todo, a diario, ¿qué tipo de moto es la más elegida y para qué?

Las motos más solicitadas por nuestros clientes de la modalidad de renting son escúteres, motos prácticas y cómodas que les permiten seguir con su estilo de vida. Los modelos que en estos momentos mayor demanda están teniendo son la Yamaha NMAX y la MT07, la Honda SH MODE y la Kymco Agility.

Si se apuesta por este modelo de negocio, entiendo que es por que hay posibilidades de que funcione muy bien e incluso sea el futuro, poder cambiar de moto según las circunstancias, ¿es así?

Claro, creemos que estamos ante un cambio de paradigma y no solo en nuestro sector, sino en muchos otros. Antes las familias tenían electrodomésticos, bicis, coches, etc., por ejemplo, más de 20 años, pero eso es una tendencia que ha cambiado desde hace ya algún tiempo. Ahora todo va mucho más rápido y nos cansamos antes de las cosas que tenemos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, lo que quieren es poder disfrutar de las cosas sin sentirse ligados ni ninguna atadura.

En mi opinión el renting es una gran solución para los usuarios, por ejemplo, del País Vasco que quieren salir en moto, pero sólo en los meses en que hace bueno. Con nuestro renting, una persona de San Sebastián, podrá disfrutar de un nuevo modelo de moto cada año y «tenerlo» solo durante los meses en que le va a dar uso, sin tener que preocuparse por el seguro, el mantenimiento ni nada. Y aún menos por qué hacer con la moto de octubre a mayo. Y es que además, ¡se la llevamos y la recogemos de su casa!

El pago por uso ya es algo común y habitual, pero estoy convencido que terminará siendo absolutamente mayoritario tanto en el sector del motor y la movilidad, como en muchísimos otros.

¿Qué previsión de crecimiento se baraja?

El renting es una línea de negocio con un amplísimo potencial de crecimiento. Sinceramente, somos muy optimistas sobre las posibilidades de crecimiento que tiene el renting, si no no habríamos apostado tan seriamente por esto. Creemos que estamos en una buena posición para poder aprovechar el potencial de crecimiento del mercado de renting ya que nuestra tecnología, nuestra plataforma y modelo de negocio innovador nos permiten ofrecer a nuestros clientes una experiencia de renting rápida, sencilla y eficiente.

