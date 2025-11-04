Suscribete a
ABC Premium
Directo
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos

Los híbridos enchufables lideran el crecimiento las matriculaciones se disparan un 154,7% impulsando el mercado de la movilidad eléctrica

Madrid se suma a la ola verde casi una cuarta parte de los turismos matriculados son electrificados reflejando un cambio significativo en las preferencias de los consumidores

Casi el 23% de los turismos matriculados el mes pasado se correspondió con un modelo electrificado
Casi el 23% de los turismos matriculados el mes pasado se correspondió con un modelo electrificado F. P.

A. Noguerol

Madrid

Las matriculaciones de vehículos electrificados, sumando los vehículos 100% eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 116,2% en octubre, hasta alcanzar las 24.724 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso ... de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app