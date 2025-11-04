Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 4 de noviembre

Y de pronto un animal irrumpe en la carretera …

En centésimas de segundo hay que tomar una decisión, hay que reaccionar

Ante este tipo de situaciones límite muchas veces se ponen en evidencia las carencias en la formación, empezando por no saber realizar una frenada de emergencia

Los cursos de conducción son una buena herramienta para saber evitar o, al menos, reducir las consecuencias del impacto contra un animal

La presencia de animales silvestres en las carreteras nos exige saber actuar en milésimas de segundo
La presencia de animales silvestres en las carreteras nos exige saber actuar en milésimas de segundo G. S.

Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

Las estadísticas muestran un aumento pronunciado desde mediados de octubre hasta diciembre de cada año, sobre la probabilidad de colisiones con animales silvestres. Y con dos momentos críticos como son el anochecer y al amanecer, aunque pueden aparecer en las carreteras a cualquier hora del ... día o de la noche.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app