Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Las nuevas multas que prepara la DGT

Alcohol al volante tolerancia cero para noveles y sanciones más duras para reincidentes, la DGT aprieta el acelerador contra la conducción peligrosa

Nuevas normas para motoristas, incluyendo el uso obligatorio de casco integral y la circulación por el arcén en atascos

Se espera que se implanten a finales de este año o a principios de 2026
Se espera que se implanten a finales de este año o a principios de 2026 F. P.
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Dirección General de Tráfico ha decidido presentar algunas medidas nuevas, que pueden resultar en multas -algunas de ellas de cárcel, si se procesan por la vía penal-, según aseguran, para reducir la siniestralidad de las carreteras españolas. De momento, no se han implementado, pero ... se espera que lo hagan a finales de este año o a principios de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app