Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

Un recorrido por la historia del motor clásico o la primera gran subasta presencial de clásicos en España: Así será Retromóvil Madrid

El parking de clásicos volverá a ser un punto de encuentro para aficionados que acudan con vehículos de más de 30 años o matrícula histórica

Los elegidos: estos son los candidatos al Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026

Retromóvil Madrid
Retromóvil Madrid P.F.

N. S.

Madrid

Retromóvil Madrid 2025 vuelve del 28 al 30 de noviembre a Ifema Madrid con una edición que une historia, innovación y grandes aniversarios del motor. La feria reunirá clásicos legendarios y sus reinterpretaciones actuales, con marcas como Renault, DS, EBRO y Porsche mostrando cómo su ... legado sigue vivo en la era eléctrica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app