Un recorrido por la historia del motor clásico o la primera gran subasta presencial de clásicos en España: Así será Retromóvil Madrid

Retromóvil Madrid 2025 vuelve del 28 al 30 de noviembre a Ifema Madrid con una edición que une historia, innovación y grandes aniversarios del motor. La feria reunirá clásicos legendarios y sus reinterpretaciones actuales, con marcas como Renault, DS, EBRO y Porsche mostrando cómo su ... legado sigue vivo en la era eléctrica.

El evento acogerá la primera subasta presencial de clásicos en España, organizada por Melvin Auctions en colaboración con Eventos Motor. Habrá más de 140 vehículos y motos listos para pasar bajo el martillo, entre ellos un Porsche 911 2.0 SWB, un Maserati Mistral, un Rolls Royce Phantom I, una BSA G27 Colonial con sidecar o una De Dion-Bouton Triciclo 1 3/4 HP. Las sesiones serán el viernes 28 y sábado 29 a las 17:00.

Renault presentará los nuevos Renault 4 y Renault 5 E Tech, acompañados de sus versiones históricas. DS celebrará sus 70 años con modelos míticos y actuales. EBRO mostrará su pasado industrial y su regreso al mercado. El BMW M Club España festejará los 40 años del M3, y Chanoe Garage rendirá homenaje al centenario del Rolls Royce Phantom.

La feria también ofrecerá un espacio dedicado a coches de cine, una muestra especial de Porsche Transaxle, la Diecast Zone con 1.000 metros cuadrados para coleccionistas, y el Foro Eventos Motor con charlas y presentaciones.

Asimismo, el parking de clásicos volverá a ser un punto de encuentro para aficionados que acudan con vehículos de más de 30 años o matrícula histórica. Además, durante el fin de semana habrá concentraciones de clubs como el 600 Puerta de Alcalá, Seat 1430 y Porsche Club España.

El viernes 28, el horario será de 10.00 a 20.00 horas, el sábado 29 hasta las 21.00 horas, y el domingo solo de 10.00 a 15.00. Y las entradas, válidas para un solo día, cuestan 15 euros (disponible online y en taquilla durante el evento), y los niños hasta 8 años, gratis. También hay una opción general «Legado María de Villota» por 16 euros, que incluye 1 € de donativo para las actividades benéficas del Legado María de Villota.