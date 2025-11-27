Suscribete a
Eléctricos y térmicos luchan para lograr convertirse en el Mejor Coche 2026

Dacia y Kia se distancian en una lista de candidatos en la que dominan los modelos tipo SUV

Los candidatos de este año son el BYD Dolphin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 e-Tech y Skoda Elroq

Los doce candidatos a Mejor Coche ABC 2026
Patxi Fernández

Madrid

Vehículos eléctricos y de combustión mantienen una intensa lucha a la hora de lograr los votos de los lectores para la elección del Mejor Coche ABC 2026, que llega a su edición número 54 con doce aspirantes, con el patrocinio de Michelin y la colaboración ... de Brembo.

