Honda rinde homenaje al Civic Type R con un mapa interactivo de las carreteras más icónicas de Europa
Para conmemorar el legado de casi 30 años del icónico deportivo, la marca ha creado un microsite con más de 120 rutas
Las carreteras más espectaculares han sido seleccionadas por expertos y entusiastas de la conducción
Honda ha lanzado «Dream Drives», un mapa interactivo con la colección definitiva de las mejores carreteras europeas para rendir homenaje al Honda Civic Type R, un modelo que dice adiós a su comercialización en Europa tras casi tres décadas de historia.
Esta guía digital, creada con las aportaciones de expertos en automoción, entusiastas de la conducción y propietarios del propio Type R, ofrece a los conductores la posibilidad de explorar rutas emocionantes y descubrir auténticas «joyas ocultas» a lo largo de 25 países.
El mapa, accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio a través de la web hondadreamdrives.com, permite a los usuarios planificar su próxima aventura de forma sencilla.
Las rutas se pueden filtrar por país, distancia, duración o por temática, incluyendo recorridos costeros, montañosos o de campo a través. Una vez seleccionada, la plataforma proporciona información detallada sobre la carretera, incluyendo posibles peligros o cierres estacionales, y ofrece la posibilidad de navegar directamente a través de Google Maps, Android Auto o Apple CarPlay.
Este mapa es mucho más que una simple guía; es un tributo a la rica herencia del Civic Type R. Desde que hiciera su debut europeo en 1997, el emblemático deportivo de Honda ha redefinido el segmento de los «hot hatch» con su rendimiento excepcional y una conexión inigualable con el conductor.
A lo largo de sus cinco generaciones, se han vendido más de 70.000 unidades en el continente, y el modelo ha batido numerosos récords de vuelta en circuitos legendarios como Nürburgring, Magny-Cours o Estoril, consolidando su estatus como un verdadero icono de la deportividad.
Entre las rutas destacadas que los usuarios podrán encontrar se encuentran clásicos del automovilismo como el famoso Paso del Stelvio en Italia, el Paso de Vršič en Eslovenia y el Col de Turini en Francia, conocido por sus desafiantes curvas en el Rally de Montecarlo.
Según Nik Pearson, General Manager de Comunicaciones de Honda Motor Europe, la iniciativa es la forma ideal de despedir al Civic Type R, pues «encarna el espíritu del modelo para cumplir plenamente nuestro compromiso con el placer de conducir.»
