1050 CV para el nuevo híbrido enchufable de Ferrari

849 Testarossa. Así se llama el nuevo superdeportivo berlinetta híbrido enchufable de Ferrari, que llega para sustituir al SF90 Stradale en la gama del Cavallino Rampante, elevando el listón de prestaciones con una configuración que combina tres motores eléctricos con un potente V8 biturbo central-trasero. Así, el conjunto es capaz de entregar una potencia total de 1050 CV, superando en 50 CV al modelo precedente. De esta forma, el 849 Testarossa se posiciona en la cúspide de la gama Ferrari gracias a sus impresionantes prestaciones y a la emoción que transmite al conductor, sin renunciar al confort de marcha ni a la sofisticación de su interior. Su diseño, de líneas futuristas, mantiene una conexión profunda con la herencia histórica de la marca, consolidando su carácter único.

Y es que este modelo ha sido concebido para los clientes más exigentes: aquellos que buscan lo máximo en un Ferrari. Y es precisamente esa ambición la que ha motivado el regreso de un nombre legendario en la historia de Maranello: Testarossa. Utilizado por primera vez en 1956 en el 500 TR, el nombre hacía referencia al color rojo de las culatas de algunos de los motores de competición más extremos e icónicos. Décadas más tarde, se convirtió en sinónimo de deseo automovilístico con el inolvidable Testarossa de 1984, uno de los modelos de carretera más queridos de Ferrari.

El alma del 849 Testarossa reside en su motor endotérmico V8 biturbo, una unidad perteneciente a una familia galardonada en múltiples ocasiones con el prestigioso título de Motor Internacional del Año. Esta versión ha sido completamente rediseñada para alcanzar nuevas cotas de rendimiento, entregando 830 CV de potencia máxima, y se combina con una arquitectura híbrida de vanguardia, fruto de la incomparable experiencia de Ferrari en el automovilismo de competición.

Ferrari 849 Testarossa P.F.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra el nuevo turbo, el más grande jamás instalado en un modelo de la gama Ferrari, que permite una aceleración sin precedentes. El sistema híbrido, compuesto por un motor eléctrico trasero y dos unidades eléctricas en el eje delantero, aporta 220 CV adicionales. Gracias a la tracción total bajo demanda y al sistema de torque vectoring, el 849 Testarossa maximiza su rendimiento en cualquier condición de conducción.

Para potenciar sus cualidades dinámicas y mejorar la conexión del piloto con el coche en situaciones límite, el 849 Testarossa incorpora tecnología de última generación como el sistema brake-by-wire, el innovador sistema de estimación FIVE y el controlador ABS Evo, que optimiza la precisión y la repetibilidad de la frenada en todo tipo de escenarios. Además, se ha revisado por completo la calibración de muelles y amortiguadores, perfeccionando el comportamiento del vehículo en el límite de adherencia.

Ferrari 849 Testarossa P.F.

El meticuloso trabajo de aligeramiento de componentes ha permitido al 849 Testarossa presumir de la mejor relación peso/potencia jamás alcanzada en un modelo de gama, logrando un incremento de prestaciones sin añadir ni un solo kilogramo respecto al SF90 Stradale.

También desde el punto de vista estilístico, el 849 Testarossa representa una auténtica revolución en el concepto de berlinetta Ferrari V8 con motor central-trasero. Inspirado en los prototipos deportivos de los años 70, su diseño combina líneas tensas y cartesianas que dan forma a una silueta única y atemporal. La perfecta sinergia entre forma y función ha permitido alcanzar niveles aerodinámicos sobresalientes: una carga total de 415 kg a 250 km/h, lo que supone un incremento de 25 kg respecto al SF90 Stradale, junto con una mejora del 15% en la capacidad de refrigeración del tren motriz y del sistema de frenos.

Ferrari 849 Testarossa P.F.

El habitáculo, aún más envolvente y ergonómico que en generaciones anteriores, incorpora una vela central con puerta integrada inspirada en el F80, optimizando la disposición de los componentes y facilitando su accesibilidad. El nuevo volante, dotado de botones mecánicos, incluido el emblemático botón de arranque, eleva la experiencia de conducción sin renunciar a la funcionalidad característica de los volantes Ferrari de última generación. Finalmente, el nuevo sistema HMI redefine la interacción con el vehículo, haciéndola más intuitiva, fluida y centrada en el conductor.

Ferrari 849 Testarossa Spider P.F.

Asimismo, además de tener una versión Spider, el 849 Testarossa ofrece una amplia gama de opciones de personalización, concebidas para resaltar tanto su carácter deportivo como su identidad estilística. Entre las novedades más destacadas figuran dos colores exclusivos desarrollados especialmente para este modelo: el Rosso Fiammante, una evolución tecnológica del icónico Rosso Corsa en acabado pastel, enriquecido con un efecto metálico que genera reflejos cálidos y luminosos bajo la luz solar; y el Giallo Ambra, un tono intenso y cálido con sutiles matices rojizos, inspirado en la profundidad y riqueza cromática del ámbar natural.

Ferrari 849 Testarossa Spider P.F.

En el interior, se ha introducido un nuevo revestimiento en Alcantara denominado Giallo Siena, diseñado para complementar armoniosamente el Giallo Ambra del exterior. Este acabado, refinado y deportivo, contribuye a crear un ambiente moderno y a la vez sereno dentro del habitáculo.

Ferrari 849 Testarossa Spider P.F.

Las llantas forjadas, desarrolladas en estrecha colaboración con el departamento de aerodinámica, también son personalizables. Sus sofisticadas geometrías permiten múltiples configuraciones, adaptando la estética del vehículo al gusto individual de cada cliente.