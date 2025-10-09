Suscribete a
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid: De clásicos como el 4/4 a la Inteligencia Artificial

Celebra su 60 aniversario con un total de siete tecnologías: embutición, inyección de plásticos, soldadura, pintura, montaje de paragolples, baterías y refactory

Cuenta con más de 1.200 empleados, el 21 por ciento mujeres

Fábrica de carrocerías de Renault Group en Valladolid
Fábrica de carrocerías de Renault Group en Valladolid F. P.

Miriam Antolín y Patxi Fernández

Valladolid

Sesenta velas sopla este año la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid. Un recorrido que arrancó oficialmente en 1965, cuando una ley obligaba a que el 90 por ciento del valor de las piezas que componían los vehículos españoles fueran fabricadas en el propio ... país, y con sus lineales produciendo componentes para modelos ya históricos como el R4 o el R5.

