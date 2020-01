Quién debe hacer frente a los daños provocados por el incendio de un coche aparcado en un garaje privado Según el Supremo, el seguro tendrá que pagar los daños por el incendio de un coche en un garaje, tanto en el inmueble como en el vehículo

EFE/S. M. Madrid Actualizado: 10/01/2020 01:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Debido a un fallo en el funcionamiento, o por un incendio provocado ajeno al vehículo, son muchas las causas por las que un vehículo puede arder, por lo que conviene saber cómo actuar en cada caso, y si corresponde, dónde se puede reclamar una indemnización por los daños causados. De hecho, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia por la que Línea Directa, la aseguradora de un vehículo de Vitoria deberá hacer frente a los daños provocados tras el incendio de un coche estacionado en un garaje privado, tanto del automóvil como los ocasionados en el inmueble donde se encontraba, tal y como adelantan desde Infotaller.

Los hechos ocurrieron en 2013 cuando un vehículo recién comprado, con unos 10 días de antigüedad, se incendiaba provocando daños en el edificio tras permanecer 24 horas aparcado en su interior. A pesar de que que los gastos fueron asumidos por el seguro del garaje en un primer momento, el importante de unos 45.000 euros pasó a ser reclamado a la compañía aseguradora del vehículo, Línea Directa.

Ambas partes no lograron ponerse de acuerdo, por lo que se reclamó ante el juzgado de Primera Instancia número 2 de Vitoria, que desestimó la demanda, pasando más tarde a la Audiencia Provincial, que obligó a Línea Directa a hacer frente a la indemnización.

La compañía trato de recurrir esta sentencia a través de un escrito de casación al Tribunal Supremo que alegaba no tener que responsabilizarse de los daños por resultar un incidente «totalmente ajeno a una situación circulatoria». Sin embargo, tras consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), ha ratificado el fallo de la sentencia defendiendo que la «circulación de vehículos» no queda determinada por la puesta en marcha o no del vehículo, ni a la mera circulación vital, incluyendo «cualquier utilización» de un coche como medio de transporte, tal y como recoge la agencia EFE.

Cabe destacar que, aunque no es habitual, una avería puede provocar un fuego en el motor. Tan pronto como se detecta el humo lo aconsejable es estacionar el vehículo y, si es posible, utulizar un extintor. No es corriente que el coche explote a causa del fuego (tal y como se ve en las películas). Si no se dispone de un extintor, es mejor no abrir el capó, para que las llamas tengan más dificultad para propagarse.

Si el incendio se produce en el interior del vehículo el peligro es mayor, ya que los asientos y el techo está formado por materiales muy inflamables, y pueden generar un humo tóxico. Tras apagar el contacto del coche, lo mejor en este caso (si no se dispopne de un extintor), es cerrar las puertas y las ventanillas para que no entre oxígeno y así conseguir que las llamas se apaguen con más rapidez.