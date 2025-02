Más sanciones y menos puntos en el carné: Entra en vigor la nueva Ley de Tráfico

De camino al trabajo o a recoger a los niños al colegio, decides adelantar a un ciclista, rebasando así el límite de velocidad en 20 km/h, o más, sin darte cuenta de que no estás manteniendo la distancia de seguridad mínima y, además, terminas el rebasamiento pisando una línea continua. Esta situación, que le puede suceder a cualquiera en el día a día, significa hasta 700 euros de multa y 10 puntos menos en el carné de conducir. Y es que según la nueva Ley de Tráfico que entra en vigor mañana, lunes 21 de marzo, la sanción por adelantar a un ciclista sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros aumenta de 4 a 6 puntos a detraer. De hecho, en la norma se puntualiza que ahora es obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores.

Las claves de la nueva ley de tráfico Número de puntos de carnet que se descontarán Importe de la denuncia en euros Vehículos en general 100 Incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo 100 200 6 Se prohíbe rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales durante los adelantamientos de otros vehículos Sanción por conducir con el móvil en la mano, y 3 puntos de sanción si el infractor usa el móvil sin sujetarlo con la mano 200 3 200 4 Se sancionará el no utilizar, o no hacerlo de forma adecuada, el casco, el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil u otros elementos de protección Se castiga con 3 puntos, además de utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros, poseerlos dentro del vehículo 200 6 500 Sanción por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes Incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas se considera también una infracción muy grave 500 200 6 A partir del 6 de julio de 2022 será obligatoria la los alcoholímetros antiarranque en vehículos de transporte de viajeros (por ej: autobuses escolares) Sanción por adelantar a los ciclistas sin dejar la separación mínima de 1,5 metros o poniendo en peligro su integridad física Motocicletas 200 3 Prohibido introducir dispositivos de telefonía móvil entre el casco y la cabeza del conductor Nueva señal de la DGT Las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán delimitar zonas de bajas emisiones antes de 2023, según establece la nueva ley de cambio climático Prohibida la entrada a vehículos de motor, excepto aquellos que dispongan del distintivo ambiental indicado por la entidad local en la parte inferior de la señal Patinetes y otros VPM Se impone el uso obligatorio del casco para usuarios de vehículos de movilidad personal, como patinetes Se prohíbe la circulación de los vehículos de movilidad personal, las bicicletas y ciclos por las aceras y demás zonas peatonales Tasa cero de alcohol para los menores de edad conductores de cualquier vehículo Evolución de las denuncias y la recaudación * Recaudación (mill. de euros) Denuncias 0 4 2 5 3 1 385,05 4.136.888 2012 4.020.273 2013 376,8 4.259.659 385,2 2014 390,8 4.826.246 2015 4.387.229 340,2 2016 4.383.419 2017 376,2 4.178.745 2018 375,2 4.684.286 374,3 2019 400 300 350 (*) País Vasco y Cataluña no están incluidas Fuente: DGT y elaboración propia ABC/ P. Sánchez

Por otro lado, también se ha decidido suprimir la posibilidad de que tanto coches como motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad al adelantar a otros vehículos, por lo que las multas conllevan entre 100 y 600 euros, y de 2 a 6 puntos, según la velocidad que se alcance. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta medida se ha tomado ya que dos de cada tres siniestros mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019 -año de referencia- se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en este tipo de vía.

Así sanciona las infracciones la nueva ley de tráfico

También cada día es más común cruzarse con algún joven llevando un patinete sin el casco puesto, con auriculares o el móvil en las manos e incluso circulando por la acera. Esta acción ahora significa 4 puntos menos en el permiso y alrededor de 400 euros de multa. Según la nueva Ley, tanto circular con el patinete manipulando el móvil -aumenta de 3 a 6 por utilizarlo al volante-, el uso de auriculares, como circular por las aceras -algo ya totalmente prohibido, igual que aparcar-, supone una sanción de 200 euros cada una. En concreto, y como uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad, Tráfico aumenta de 3 a 4 los puntos el no utilizar elementos de protección obligatorios como sistemas de retención infantil o el casco.

No obstante, cabe resaltar que se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la conducción.

Eso sí, algo que ahora también afecta a dichos usuarios de vehículos de movilidad personal, e incluso ciclomotores, la mayoría menores de edad, es conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Igual que con todo vehículo, está tipificado como infracción muy grave bajo 500 euros de multa y la pérdida de 4 puntos, si la tasa es la mínima; sino se pueden alcanzar los 1.000 euros y 6 puntos. Y puntualizar que estos no podrán circular con una tasa de superior, en sangre y por aire espirado, a 0,0.

Nuevas infracciones

A partir de mañana, con la nueva Ley de Tráfico, se deben tener en cuenta algunas infracciones que antes no estaban estipuladas. No respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones, conllevará una sanción de 200 euros. Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción, será castigado con multas de 500 euros.

También supondrá la misma cuantía incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas, incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque -obligatorios en el transporte de pasajeros a partir de julio-, y arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios. Esta última infracción supone además la pérdida de 6 puntos.