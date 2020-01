Cuatro lecciones sobre el parabrisas que enseña el accidente de Fernando Alonso en el Dakar

El parabrisas es un elemento clave en la seguridad vial y el accidente que sufrió Fernando Alonso en la décima etapa del Dakar ha ayudado para que el gran público vea de un modo muy gráfico la importancia de este elemento.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020pic.twitter.com/zZFh6gvbq5