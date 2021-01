¿Cuándo son necesarios los neumáticos de invierno, de verano o all season? En el mercado podemos encontrar una gran diversidad de marcas y tipos de neumáticos en función del uso, tipo de vehículo, zona geográfica, forma de conducir, etc.

¿Neumáticos de invierno, de verano o para todo el año? Sigue siendo una difícil tarea saber cuáles son los que más nos convienen. En el mercado podemos encontrar una gran diversidad de marcas y tipos de neumáticos en función del uso, tipo de vehículo, zona geográfica, forma de conducir, etc. Por eso, en estos días de frío y constantes temporales de lluvia, nieve o viento, surgen dudas tales como: ¿Debo cambiar mis neumáticos de verano por unos de invierno? ¿Sería más recomendable elegir unos neumáticos «all season» o «para todas las estaciones»? ¿En qué situaciones es más conveniente optar por neumáticos de invierno, de verano o all season? Desde Confortauto Hankook Masters, expertos en neumáticos y mecánica, nos ofrecen todas las respuestas:

-Neumáticos de invierno: casi siempre, por desconocimiento, se suele pensar que las cubiertas de invierno son solo aptas para circular sobre nieve, pero esta es una idea equivocada ya que es la temperatura y no las condiciones meteorológicas la que marca cuándo hay que montar neumáticos de invierno. Cuando la temperatura está por debajo de 7°C es momento de cambiar a los neumáticos de invierno. Es por debajo de esta temperatura cuando los neumáticos convencionales dejan de ser efectivos y los de invierno alcanzan su máxima eficacia.

El motivo es porque el caucho del neumático se endurece con el frío y reduce la capacidad de adherencia, especialmente en suelo mojado con lo que también aumenta la distancia de frenado. Estos neumáticos se comportan bien en condiciones invernales, tanto con nieve como en hielo, y en carreteras frías mojadas y secas. Tienen un mejor comportamiento al frenar en estas condiciones porque tienen un dibujo de perfil agresivo, más recortado y profundo, con un mayor número de aristas y laminillas. Este perfil facilita la evacuación del agua y un agarre más eficaz, ayudándole a apartar el aguanieve y facilitándole la penetración en la nieve para obtener una mayor tracción.

Otro motivo por el que son tan eficaces es que están fabricados con un componente de caucho especial más blando y flexible que le ayuda a mantener sus prestaciones inalterables con temperaturas bajas, proporcionando un mayor control sobre el vehículo. Por este motivo no es aconsejable utilizar neumáticos de invierno con tiempo cálido ya que este componente más blando, se desgasta más rápido en el asfalto seco.

-Neumáticos de verano: diseñados para funcionar correctamente a partir de 7º de temperatura, los neumáticos de verano son los más demandados en nuestro país por el clima suave y cálido que tenemos la mayor parte del año. Los compuestos de caucho con los que están fabricados ofrecen una maniobrabilidad y una tracción óptimas sobre carreteras secas y mojadas, además cuentan con un dibujo especial que garantiza un buen nivel de agarre y estabilidad en curvas.

Externamente y a simple vista, podemos distinguir los neumáticos de verano por su estructura de perfil gruesa y cerrada y por sus acanaladuras horizontales, que facilitan una efectiva evacuación del agua en situaciones de tormenta pudiendo afrontar con seguridad situaciones de aquaplaning. La resistencia a la rodadura también es menor en las ruedas específicas indicadas para el verano, lo que influye directamente en el consumo y en el nivel de ruido.

Otra ventaja es que los neumáticos de verano son más duraderos que los modelos convencionales. La durabilidad es uno de los aspectos del uso que gana importancia a medida que aumenta el kilometraje. Están fabricados con un compuesto de caucho más duro, que ofrece una mayor adherencia y control para adaptarse a temperaturas más altas. Hay que tener en cuenta que con la subida de grados los neumáticos sufren mucho. Un neumático de verano tiene su menor desgaste a 25ºC, pero se desgasta un 15% más que los neumáticos de invierno por debajo de 10ºC. Además del calor generado por la rodadura en sí hay que sumar la temperatura abrasadora del asfalto.

-Neumáticos all season: los neumáticos de todo tiempo sirven para el verano y para el invierno. Aunque este tipo de neumáticos no alcanza el rendimiento de los neumáticos de invierno ni el de los de verano, pueden representar una alternativa válida, ya que combinan las características de ambos neumáticos. Son adecuados para lluvia y temperaturas frías ocasionales y también ofrecen un alto rendimiento en los meses de calor. Su compuesto de caucho es específico. A diferencia de los neumáticos de verano cuyo caucho se endurece en exceso con el frío, en los All Seasons se busca una goma más blanda.

Los neumáticos all season están pensados para cualquier conductor que utilice su vehículo en zonas en las que las temperaturas están por encima de los 30º C, en Verano, y que en invierno descienden por debajo de los 10º C. Su comportamiento es idoneo para responder a las principales necesidades que surgen en regiones con inviernos más suaves, como es el caso de España.También para aquellas en las que, de tanto en cuanto, pueda sorprender la nieve. Para ello, cuentan con un dibujo específico desarrollado para facilitar la evacuación del agua. También con una serie de pequeñas laminillas que permiten una mayor adherencia en superficies heladas o cubiertas de nieve dura.

La gran ventaja de los neumáticos all season es que evitan que los conductores tengan 2 juegos de neumáticos para adecuarse a las condiciones climatológicas, pero con el mismo resultado práctico que obtendrían si los tuvieran. Es más, están homologados para circular sin cadenas en aquellos tramos de carretera en los que se impone este elemento.