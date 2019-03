Consejos para ahorrar en el seguro de coche para jóvenes

La inexperiencia al volante y el mayor riesgo de sufrir un siniestro, según las estadísticas de las compañías de seguros, hace que los conductores más jóvenes sean “penalizados” con primas más altas en sus seguros de coches. Tanto es así, que este colectivo paga una media de 725,3 euros por sus pólizas frente a los 365,5 que asumen de media los conductores más experimentados.

Los jóvenes conductores pagan por sus seguros una media de 360 euros más (+98,4%)1 que los conductores de entre 40 y 49 años, según el análisis de Rastreator.com (www.rastreator.com) sobre la diferencia de precio entre los diferentes perfiles de conductor.

Para Víctor López, director de Aseguradoras de Rastreator.com, “debido al historial de siniestralidad y de la falta de experiencia, los jóvenes suelen asumir primas mucho más elevadas, incluso aunque sean buenos conductores. Por este motivo es aún más importante comparar entre las distintas opciones del mercado para encontrar aquellas compañías o productos que cuentan con primas más ajustadas para los más jóvenes. Cabe recordar que comparar ofertas permite ahorrar una media de 172 euros al año en la prima del seguro de coche”.

La variación en el precio del seguro es más acusada en algunas modalidades. En concreto, los seguros a todo riesgo son los que reflejan una mayor desigualdad en los precios. Para un conductor de entre 18 y 24 años, contratar una póliza a todo riesgo cuesta, de media, 1.742,8 euros, mientras que los que tienen entre 40 y 49 años pagan por el mismo producto una media de 832 euros, 909,8 euros de diferencia, un 109%.

Si analizamos el seguro a todo riesgo con franquicia, la diferencia es incluso mayor ya que los jóvenes asumen primas un 150% más caras que los más veteranos: 960,7 euros frente a 383,2 euros (577 euros más).

En el caso de los seguros a terceros, la diferencia media de precio es de 366,77euros anuales: 615,2 euros que asumen los más jóvenes frente a los 248 que pagan de media los conductores de entre 40 y 49 años, una variación del 147%. Por su parte, en los seguros a terceros ampliados el colectivo de entre 18 y 25 años paga de media 501,3 euros por sus seguros mientras que los más sénior asumen primas un 58% más baratas, con una media de 318 euros.

Cómo consegir el precio más barato

· Al comprar el coche es importante prestar atención a la potencia. Que una persona joven conduzca un coche de mucha potencia puede aumentar, según las estadísticas, el riesgo de siniestro, por lo que puede ser un factor determinante para que las aseguradoras le rechacen o le ofrezcan pólizas con primas elevadas.

· Contratar un seguro con franquicia. Si se quiere contar con la máxima protección para el vehículo, pero no asumir un coste demasiado alto, optar por un seguro con franquicia es una buena opción para los buenos conductores. Con este tipo de pólizas, el asegurado se hará cargo de parte del coste de reparación en caso de siniestro a cambio de asumir una prima más ajustada.

· Ser buen conductor y mantener “limpio” el historial de siniestralidad. Los asegurados que no sufren siniestros suelen ser “premiados” por sus compañías en la revisión de la póliza y, de no ser así, será más fácil encontrar una buena oferta en otra compañía si se demuestra que no se han tenido siniestros con culpa en los últimos años.

· Algunas aseguradoras ofrecen a los jóvenes de entre 18 y 30 años la opción de contratar productos de “pago como conduzco”. Se trata de seguros que calculan la prima en función de algunas variables como las horas en las que se conduce, la velocidad al volante, el tipo de carretera por el que se circula, en definitiva, los hábitos de conducción y la responsabilidad que muestre el asegurado al volante. De este modo, los jóvenes que son buenos conductores pueden acceder a una oferta adaptada a su perfil.

· Comparar ofertas. En un mercado tan competitivo como el actual se hace imprescindible comparar entre los seguros de coche que ofrecen las distintas compañías para ahorrar en la prima anual. De este modo, no solo es posible encontrar la oferta más económica sino el seguro que se adapte mejor a las características del vehículo y el perfil del conductor