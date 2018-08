Cómo evitar tener un accidente con el coche por el calor Si el invierno tiene unas cualidades que aumentan el riesgo de accidente como placas de hielo, nieve, lluvia o baja visibilidad; el verano también es una época con sus peculiaridades

La ola de calor alcanza este viernes su ecuador con temperaturas extremas, coincidiendo además con una de las operaciones salida más grandes de este verano. Y es que el calor es un factor de riesgo en sí mismo. En invierno, las posibilidades de tener un accidente aumentan sobre todo por factores externos al conductor: la nieve, el hielo, el conducir con ropa de abrigo demasiado gruesa que limita nuestros movimientos, la baja visibilidad… Sin embargo, el exceso de calor provoca otra serie de problemas a la hora de conducir, la mayoría de ellos relacionados con nosotros y con nuestro vehículo.

Desde Autocasión explican cuáles son algunos de los factores que debes conocer para evitarlos y reducir el riesgo de tener un accidente. El ser humano es un «animal» de sangre caliente. Nuestro cuerpo genera su propio calor para funcionar bien y tiene mecanismos para que estemos entre 36 y 37 grados centígrados aunque la temperatura exterior sea diferente. Sin embargo, no tenemos una capacidad infinita de mantener esta temperatura. Si pasamos mucho tiempo expuestos a temperaturas bajas podemos morir de frío, y de calor lo mismo.

Nuestro organismo tiene un rango de temperatura en el cual su rendimiento es el ideal. Por encima y por debajo de él empiezan los problemas. Con el frío se nos entumecen los músculos, tiritamos… con el calor, nuestro cuerpo sabe que tiene que hacer lo posible por evitar pasarse de sus 36ºC, sudamos, nos adormecemos…

Por lo tanto, los dos factores principales que debemos evitar con temperaturas ambientales por encima de los 30ºC son la deshidratación y el sueño. Cuando conducimos con calor aumenta nuestro tiempo de reacción y es más fácil quedarse dormido al volante.

-Aumenta la distancia de seguridad: como nuestro tiempo de reacción es mayor, lo ideal es que dejemos más margen para reaccionar ante un problema.

-Mantente hidratado: lleva bebidas, a ser posible frescas, y bebe con frecuencia para que tu organismo recupere los líquidos que pierde al sudar. Cuando transpiramos perdemos agua y nuestra sangre se vuelve más espesa, circula peor y por eso «nos aletargamos». Es importante mantener nuestro organismo bien hidratado.

-Evita el medio día: si tienes que viajar, dentro de lo posible evita hacerlo en las horas de más calor.

-Comida ligera: después de comer, el proceso de digestión también es un factor que aumenta el sueño. Evita conducir después de comer. Si no queda más remedio, haz una comida ligera, mejor con alimentos frescos como ensaladas. Asimismo, evita las comidas muy calientes como, por ejemplo, sopas o asados.

-Mantén el coche fresco: un coche aparcado al sol llega a alcanzar temperaturas en el interior de casi 60ºC. Si nos metemos 5 minutos en un coche a esa temperatura es muy probable que lleguemos a necesitar atención sanitaria. Si nuestro cerebro supera los 45ºC estamos muertos. Ventila un poco el coche antes de meterte en él y conducir. Si no tienes aire acondicionado abre las ventanillas cruzadas del coche (la delantera izquierda y la trasera derecha o viceversa). Si abrimos las 4 ventanillas no favorecemos la corriente de aire dentro del coche, es más eficaz provocar que el aire atraviese el coche que intentar que entre todo el aire del mundo, porque no cabe. Si abrimos todas las ventanillas en marcha apenas entrará aire dentro del coche y el ruido será ensordecedor. Si tenemos el aire acondicionado, ponlo entre 22 y 25ºC.

-Paradas más frecuentes: como los principales enemigos van a ser el sueño y la deshidratación, para con más frecuencia, como máximo 2 horas. Además de descansar, aprovecha la parada para beber y refrescarte o mojarte la cara con agua fresca.

-Ropa fresca: es importante llevar prendas que favorezcan el no pasar calor. Además de ser ligeras y que transpiren bien, debemos evitar los colores oscuros que concentran más radiación solar. Lleva ropa clara, camiseta de manga corta, pantalones cortos o de un tejido fino. Eso sí, recuerda que está prohibido conducir sin camiseta o con chanclas.