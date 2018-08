SEGURIDAD VIAL Cómo hay que conducir si llevamos objetos en la baca o remolque A la hora de llevar objetos pesados o voluminosos en el coche hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones importantes

A la hora de planificar un viaje hay algunos objetos que pueden introducirse en el maletero, normalmente, entre maletas y el resto de equipaje. Si tenemos falta de espacio en el interior del coche lo más seguro es transportarlos fuera del vehículo, ya sea en una baca, en un dispositivo adosado al portón trasero del automóvil o, incluso, en un remolque.

Desde la compañía de renting y gestión de flotas ALD Automotive nos recuerdan la necesidad de aplicar la normativa vigente en cuestiones de transporte. Para ello, podemos seguir una serie de consejos con el fin de contribuir a que los desplazamientos por carretera sean más seguros, eficientes y sostenibles.

Transportar objetos en la baca

Estas barras de techo deben estar homologadas y convenientemente colocadas y sujetas en el techo del automóvil.

Aunque las bicicletas pueden transportarse en el interior del vehículo, cuando llevamos mucho equipaje, lo más cómodo y seguro es hacerlo en una baca situada en el techo o en la parte posterior del vehículo. Lo más importante es cerciorarse de que la bicicleta está bien sujeta y que no impide la visibilidad de la matrícula o las luces del coche. La bicicleta no puede sobresalir más de un 10% de la longitud del coche, tanto por delante como por detrás del mismo, aunque tampoco puede hacerlo lateralmente. Existe también la opción de añadir una bola trasera para acoplar un enganche. Esto permitirá transportar hasta 3 bicicletas con cuadros de hasta 70 mm.

En cuanto a las tablas de surf, lo más seguro es llevarlas apiladas unas encima de las otras en el techo sujetas a una baca, colocadas boca abajo y fijadas por la parte más estrecha. Lo ideal es transportar la tabla con una funda para evitar que se dañen y bien amarradas con cuerdas o cinchas que cierren a presión.

Remolques

Para llevar un remolque ligero no se necesitan permisos especiales, solo el permiso B; para llevar un remolque de MMA superior a 750 kg con un vehículo de hasta 3.500 kg, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kg, necesitaremos el permiso B con la autorización B-96; y para remolcar una MMA de hasta 3.500 kg, siempre que el vehículo tractor no exceda esa misma MMA, tendremos que disponer del permiso de la clase B+E. No hay que olvidar que la conducción con remolque implica diferencias a la hora de manejar el vehículo, así como el conocimiento y la adaptación a una normativa de tráfico con nuevos límites de velocidad y otros factores condicionantes, como la distancia de seguridad o la presión de los neumáticos, entre otros.

Si llevamos a remolque una embarcación de recreo, siempre tendremos que tener en cuenta el peso de la carga y las dimensiones, que afectará directamente al tipo de remolque y al permiso necesario para transportarlo. Lo más seguro para cargar una embarcación, si está en el agua, es aparcar el vehículo en la orilla dejando las ruedas traseras del remolque sumergidas en el agua. Es necesario asegurar muy bien la embarcación al remolque, para que no pueda moverse durante el trayecto y evitar posibles balanceos. En el caso de que hubiera cualquier resto de agua en el interior, hay que vaciarla.

Antes de subir el vehículo al remolque motos y qads es necesario comprobar que el remolque está correctamente fijado. Es recomendable subirlo utilizando la primera velocidad y, una vez cargado, hay que asegurarse de que esté bien centrado para no descompensar el peso y que la rueda delantera llegue hasta los topes. Finalmente hay que fijar el vehículo con cincha, tensándolas y pasándolas por la horquilla, el chasis, el basculante, la llanta delantera o las defensas.

En cuanto a los animales de compañía, aunque normalmente suelen ir en el interior del vehículo con rejillas divisorias o dentro de un transportín, los de grandes dimensiones como los caballos e, incluso, los animales de caza, han de ser transportados en remolques habilitados para tal efecto o, si cupieran, en transportines enganchados a la bola de remolque, en los que la carga no podrá sobresalir por la parte posterior hasta en un 10% de su longitud y si fuera indivisible, un 15%. Además, hay que señalizarlos con la señal V-20.

Finalmene, la caravana es un remolque en sí mismo, por eso es importante repartir bien el peso de la caravana para no desequilibrar la carga, teniendo en cuenta que debe recaer un poco más sobre la parte delantera. A la hora de engancharla al vehículo motor, hay que recoger las patas de la caravana, conectar las luces, el cable de seguridad y el estabilizador, si lo tuviera. Llegado el momento de partir, hay que quitar el freno de estacionamiento de la caravana. Recomendable además insertar en el vehículo retrovisores suplementarios que se adapten a las dimensiones totales y faciliten la visión de todos los ángulos.