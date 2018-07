Los coches del futuro predecirán la temperatura de la carretera Los servicios de Bosch sobre las condiciones meteorológicas de la carretera se desarrollarán ampliamente a partir de 2020

ABC MOTOR

Stuttgart

La sensación táctil durante la conducción es algo que no debe subestimarse. ¿En qué condición está la carretera, qué tal agarré tendrán los neumáticos? Tener o desarrollar esta sensación puede ayudar a los conductores a manejar sus vehículos de manera apropiada y segura. Los pilotos de competición usan una frase para esto: «the seat-of-the-pants feel» – en castellano algo como «sienta como un guante», es decir, el contacto entre el conductor y su asiento, le permite sentir el estado de la superficie de la carretera. Los vehículos automatizados también necesitan información urgente sobre las condiciones meteorológicas de la vía. Sin embargo, ellos no cuentan con esa sensación, o hasta hora no la tenían. Bosch ha desarrollado un sistema que les permite sentirla.

En palabras del miembro del Consejo de Administración de Bosch, Dirk Hoheisel: «Carreteras mojadas, nieve, hielo: con nuestros servicios predictivos sobre las condiciones meteorológicas de la carretera, alertamos sobre los peligros antes de que se desarrollen situaciones críticas. Para ello contamos con la ayuda de losdatos meteorológicos proporcionados por nuestro socio Foreca. Esto significa que un vehículo automatizado sabrá exactamente dónde puede conducir de manera autónoma, y cómo hacerlo».

Foreca es uno de los principales proveedores mundiales de información meteorológica, con dos décadas de experiencia en la predicción de las condiciones climáticas de las carreteras. «La combinación de la experiencia de Foreca y Bosch dará lugar a una nueva era de previsión sobre las condiciones meteorológicas de la carretera. A diferencia de las previsiones meteorológicas en los medios, los servicios acerca del estado de la carretera de Bosch tienen en cuenta múltiples posibles escenarios para su pronóstico», dice Petri Marjava, director de ventas de Foreca.

Estos servicios aumentarán la seguridad y harán más suave la conducción. Además, incrementarán la disponibilidad de las funciones de conducción automatizada. El paquete de servicios de Bosch se lanzará en todo el mundo en 2020, en principio sobre la base de datos meteorológicos. A medida que aparezcan más y más automóviles conectados en las carreteras, el servicio se verá aumentado con los datos del vehículo.

Ajustan su velocidad a tiempo

Hasta el nivel SAE 4 altamente automatizado, la decisión de si un automóvil puede asumir la tarea de conducir depende de factores como el tipo de carretera, el rango de velocidad y las condiciones ambientales. En futuros vehículos automatizados, esta decisión también se basará en los servicios predictivos del estado meteorológico de la carretera provistos por Bosch.

Gracias a su ayuda, el vehículo automatizado sabrá a su debido tiempo qué condiciones climáticas se esperan. Esto significa que tendrá el tiempo necesario para adaptar su estilo de conducción, en lugar de tener que delegar la tarea de conducir en el conductor a la primera señal sobre el mal estado de la carretera. Si el vehículo tiene que circular con lluvia, adaptará su velocidad con bastante anticipación a un nivel que excluya cualquier riesgo de aquaplaning y le permita detenerse de manera segura en cualquier momento. Cualquiera que sea el nivel de automatización SAE, el resultado será una conducción segura, suave y confortable.

Cuando sea y donde sea posible

Para sus servicios predictivos sobre el estado de la carretera, Bosch planea su desarrollo en diferentes fases. En el momento de su lanzamiento previsto en 2020, no se puede esperar que haya una proporción suficientemente grande de vehículos conectados en las carreteras. Bosch estima que se necesitarían unos 20 millones de automóviles conectados para cubrir los aproximadamente 80.000 kilómetros de autopistas solo en Europa.

Por esta razón, los pronósticos meteorológicos en la carretera serán inicialmente la única fuente fiable de información para extraer conclusiones sólidas sobre las condiciones de las carreteras, especialmente en áreas rurales donde hay menos tráfico. Bosch obtendrá de Foreca los datos meteorológicos viales a nivel mundial que están constantemente actualizados. El examen exhaustivo de Bosch de varios proveedores líderes mostró que los expertos meteorológicos finlandeses eran el proveedor de datos climáticos viales más preciso del mundo.

Cuanto más predecibles y localizadas sean las condiciones más peligrosas, más fácil será mantener al máximo la disponibilidad de las funciones de conducción automatizada. Gracias a una flota de medición de referencia mundial y métodos de aprendizaje automatizado, Bosch y Foreca han podido optimizar la seguridad y la disponibilidad de los modelos de meteorología en carretera conjuntamente. De esta manera, las dos compañías han logrado un estándar de seguridad que será necesario para los sistemas cruciales en nuestra vida, como será el de la conducción automatizada.

Intervenciones del ESP

A medida que un número suficiente de vehículos conectados se dirija a las carreteras, Bosch complementará sus servicios predictivos del estado meteorológico de la carretera con los datos del vehículo. Estos datos incluirán información almacenada en el bus CAN, la red de datos central del vehículo, como las temperaturas medidas dentro y fuera del vehículo, y si los limpiaparabrisas están en uso. Gracias a la conectividad, esta información se utilizará en el coche, pero llegará a la nube de Bosch a través del servidor del fabricante de automóviles respectivo.

Además, Bosch evaluará las intervenciones regulares del sistema ESP antiderrapaje. Usando métodos matemáticos, los ingenieros pueden medir el coeficiente de fricción de la superficie de la carretera de forma individual en cada rueda, así como el estado de cada una de ellas. Cuando todos estos datos se combinan y se evalúan inteligentemente, el resultado es un paquete de servicios inteligentes de Bosch, que dan la sensación reconfortante de estar en buenas manos.