Tu coche por otro ó pago por uso: así son el nuevo tipo de seguros

Al asegurar nuestro vehículo nos enfrentamos a la duda de elegir cuál es el seguro que más se adapta a nuestras necesidades y sí es un Todo Riesgo o un Terceros el que más conviene. A pesar de que la Ley solo obliga a ... la suscripción de un seguro de Responsabilidad Civil, la mayoría suele decantarse por coberturas más completas, como Todo Riesgo o el seguro de Terceros Ampliado. La principal diferencia entre estos seguros reside en la cobertura de daños propios.

Los principales motivos para optar por una cobertura a Todo Riesgo así son, en primer lugar, el valor de nuevo . En caso de pérdida total del vehículo a causa de un siniestro, muchas aseguradoras incluyen durante los 2 primeros años desde la matriculación del vehículo la indemnización por el 100% del valor de nuevo del automóvil. Los costes de reparación de pequeños golpes o arañazos pueden llegar a ser muy elevados por lo que durante los primeros años de un vehículo, los consumidores se preocupan más porque su coche esté perfecto.

Por otro lado, los vehículos que aparcan en la calle tienen muchas más probabilidades de que un tercero les cause daños al estacionar o de sufrir robos frente a los vehículos que se aparcan en garaje. También conducir un coche todos los días eleva las posibilidades de sufrir un accidente en el mismo, por lo que durante los 2 o 3 primeros años de un vehículo desde la matriculación es aconsejable contratar una póliza de seguros a Todo Riesgo.

Por otro lado, sobre la cobertura a Terceros no incluye daños propios , de manera que los causados a un vehículo con este tipo de pólizas solo se cubrirán en caso de haber sido causados por un tercero responsable e identificado. Los principales motivos para elegir una cobertura a Terceros Básico y/o Terceros Ampliado son que el valor de venta del vehículo en el momento de ocurrir el accidente. En caso de siniestro total, la indemnización se calculará conforme al valor venal del vehículo, que se reduce sustancialmente a partir del tercer año de antigüedad del mismo.

Los vehículos que aparcan en garajes tienen menores posibilidades de sufrir daños por un tercero o robos y un uso esporádico del vehículo reduce sustancialmente las posibilidades de sufrir accidentes con el mismo. Por lo tanto, es recomendable optar por un terceros ampliado a partir de 5 años de antigüedad del vehículo y por una cobertura de Terceros Básico a partir de los 10 o 15 años de antigüedad.

Nuevas modalidades

¿Conduces poco y tu seguro es muy caro? Ahora existen nuevos tipos de pólizas como la de Hello Auto , que ofrece el primer seguro de coche por días en el que los asegurados pagarán solo una mínima cuota mensual más una pequeña suma adicional por cada día que utilicen su vehículo. Proporciona una gran cobertura al vehículo desde tan sólo 9,99 euros al mes, y 0,49 euros por cada día que se utilice el coche, convirtiéndose así en la tarifa ideal para favorecer el uso racional del coche privado. En concreto, este producto va dirigido a conductores que no usan el coche todos los días. El pago por uso diario permite un gran ahorro si no eres un conductor habitual.

También el Grupo Catalana Occidente (Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros y Seguros Bilbao) ha puesto en marcha 'Tu coche por otro', un servicio con el que los asegurados de automóviles, en cualquier modalidad, que hayan sufrido un siniestro de pérdida total tendrán la posibilidad de escoger entre la indemnización tradicional o bien optar por un vehículo de ocasión. De forma general, cuando un coche sufre una pérdida total, lo más habitual es que el cliente reciba una indemnización económica. Y el funcionamiento de este servicio es muy sencillo: tras la declaración de siniestro total, el cliente puede escoger entre dos alternativas: indemnización económica o el servicio 'Tu coche por otro'. Si selecciona esta opción, el cliente recibirá, sin compromiso, la oferta del catálogo de vehículos de ocasión para que pueda escoger el que mejor se ajuste a sus necesidades.

En caso de estar interesado en uno de los vehículos de ocasión disponibles, la compañía se hará cargo de todos los trámites necesarios para retirar el vehículo siniestrado y también de facilitar el nuevo vehículo, sin coste adicional, para que el cliente no tenga que preocuparse de nada. Además, si el vehículo escogido fuera de mayor valor al del coche siniestrado, el cliente podrá abonar la diferencia y si fuera de menor valor, se le devolverá el dinero.