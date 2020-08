El coche de Gema Hassen-Bey: «Disfrutar del camino para mi es tan importante como llegar al destino» La deportista paralímpica se mueve en un Ford Ranger Black Edition, un modelo que se adapta a sus aventuras: «Los viajes se me hacen cortos con él, y es el coche que me permite llegar justo donde quiero llegar, con seguridad»

Gema Hassen-Bey, pionera de la esgrima paralímpica, consiguió la primera medalla de esgrima para España en los Juegos de Barcelona 92, participante en cinco Juegos consecutivos y portadora de la antorcha de los Juegos de Atenas 2004. Licenciada en Ciencias de la Información, ha ideado y presentado los programas de contenido social «El mundo se mueve contigo» y el primer resumen informativo de los Juegos Paralímpicos de «Londres 2012» en Televisión Española.

Un accidente le causó una lesión medular, pero eso no le impidió convertirse en la primera persona en silla de ruedas en ascender el Monte Abantos, La Bola del Mundo y El Pico Teide, nada comparado con lo próximo para lo que ya se está preparando sin descanso: alcanzar la cima del Kilimanjaro, a 5.895 metros de altitud. «El motor que te mueve en la vida no esta en las piernas sino en la cabeza y en el corazón y si potencias eso con ayuda de la tecnología puedes llegar donde quieras», explica Hassen-Bey a este periódico. Y cuando habla de motor, también refiere al que mueve un vehículo. Es decir, «el coche ha sido mi vida. Tuve un accidente de coche a los 5 años y eso dio un giro de 180 grados a mi modo de afrontar y entender la vida. De hecho, de pequeña siempre tenía un sueño recurrente de que conducía y cuando cumplí los 18 tener coche fue vital para empezar a alzar el vuelo», añade.

Es más, reconoce que le «apasiona» conducir. «Me da mucha libertad y aventura… Ahora he subido un nivel con mi Ford Ranger es muy divertido conducirlo. Me meto en muchos líos como te he dicho. Y he tenido la suerte de conocer a Rubén Gracia uno de los mejores pilotos y persona que conozco. Me da muy buenos consejos y me esta animando para meterme en rallys. Cuando estoy en casa me pongo a competir en la PS4, no te digo más. ¡Y mi silla también tiene ruedas!¡! Así que te podría decir que mi vida va sobre ruedas«.

Por este motivo, el Ford Ranger Black Edition, es el coche de sus sueños. »Siempre que lo veía decía: 'Ese es para mi', aunque mis amigos me decían 'Si es muy grande'. Es un modelo que nunca se había adaptado para personas con movilidad reducida, hasta que cuando ascendí al Teide por primera vez en silla de ruedas con mi proyecto de diseñar tecnología para resolver un problema de movilidad en montaña para nosotros. Ford nos apoyó con una flota que nos ayudaba en toda la logística de la expedición«, detalla.

Es más, para ella, su montura dice mucho de su personalidad.«En mi caso necesitaba un coche que me diese robustez, potencia, seguridad y comodidad. Mi Ranger es mi compañero de aventuras. Te vas a reír pero cada vez que me bajo de el lo acaricio como si fuese un robusto corcel negro, le doy las gracias por llevarme cada día mas lejos en mi afán de superarme y por hacerme disfrutar tanto del camino hacia la cima», asegura.

A Gema Hassen-Bey le ilusiona contar su historia: «Me subía a cabina de la pickup a pulso, no dejaba que mi equipo me ayudase, lo hacía con una cuerda de escalada y a la vuelta le propuse a Ford hacer mi sueño realidad. Y resolvimos los dos problemas más importantes un sistema de elevación a la cabina desde la silla de ruedas. Y la adaptación del embrague acoplado a la reductora. Ahora conduzco el primer coche de montaña adaptado. Me da una sensación enorme de libertad. Y cuando me ven en las redes me dicen '¿Pero nosotros podemos conducirlo?'; y yo les digo 'Si, claro! Este es solo el primero'. Poner la tecnología al alcance de todos. De eso trata el proyecto y de demostrar que todo es posible gracias a la colaboración en equipo de las personas, las empresas y las instituciones. Yo siempre le digo a mi equipo 'A mi no me digas no, a mi dime cómo'. Sé que este coche me llevará a la cima», explica la deportista.

Un modelo que se adapta a la perfección a todas sus aventuras. «A parte de su robustez y seguridad me sorprende su estabilidad Ya te digo que me meto en muchos líos, charcos, pendientes. He llegado a inclinarlo casi 30 grados por los caminos que me meto. La suspensión el sistema de control de descenso y bloqueo electrónico de diferencial trasero. Y la suavidad de manejo y comodidad. Los viajes se me hacen cortos con él. Y es el coche que me permite llegar justo donde quiero llegar, con seguridad. Así llego al lugar exacto para bajar mi Hassen-Bike, entrenar en montaña y con el proyecto facilitar la movilidad y el disfrute de la naturaleza a muchas personas que ahora no pueden desplazarse en montaña», subraya.

Aún así, recuerda su primer coche con nostalgia, «Un Seat Panda negro que me adaptaron en Guidosimplex». «Nunca lo olvidaré ya que fueron demasiadas vivencias con el: Con ese coche fui a la universidad y después nos íbamos de marcha por las noches madrileñas.. ¡Imagínate! Y también hice mis primeros viajes y competiciones de esgrima», cuenta Hassen-Bey.

Desde ese momento, su garaje no dejó de llenarse. «Tengo muchos cachivaches la verdad, entre la Hassen-Bike, los prototipos de montaña, una moto eléctrica que también hemos adaptado, el Ranger… y mis sillas de competición. ¡Un día no entro yo ya verás!«, puntualiza entre risas la deportista.

Y es que para ella, a la hora de elegir un vehículo sigue un «equilibrio entre estética, mecánica y emisiones». «La estética hace que te entre por la vista, pero las prestaciones y la sostenibilidad son fundamentales. No solo en el coche, también cuando vas por los entornos naturales hay que ser muy conscientes. En el Teide tuvimos mucho cuidado en no dejar ninguna huella medioambiental de nuestro paso por allí.. hay que respetar a la naturaleza, comprender que somos parte de ella y que a la montaña hay que cuidarla«. Es más »saber que conduces una tecnología que combina el uso del AdBlue y un filtro de partículas diésel con recubrimiento metálico, conforme a la normativa medioambiental de emisiones tranquiliza un poco porque siempre hay emisiones involuntarias que en nuestro proyecto medimos e intentamos neutralizar con la plantación de árboles«, concluye.

Ficha técnica Ford Ranger Black Edition Motor: cinco cilindros de 3,2 litros con una potencia máxima de 160 CV y 385 Nm de par Medidas (largo/ancho/alto, en metros): 5,36/1,86/1,81 Maletero: 1.560 x 1.549 x 511 mm Consumo medio: desde 10,4 l/100 km Velocidad máxima: 178,5 km/hAceleración: de 0 a 100 km/h en 11,8 segundos