Los avances de la Fórmula 1 que hoy utiliza tu coche

La Fórmula 1 (F1), lejos de ser solo un entretenimiento para los aficionados a la competición, es también un banco de pruebas para desarrollar nuevas tecnologías automovilísticas. Aunque muchos de estos avances se quedan por el camino, la mayoría han llegado, con adaptaciones, a los coches de producción que conducimos habitualmente. De hecho, algunas de las tecnologías necesarias para el futuro son fruto de la investigación en este deporte: motores electrificados, trenes motrices híbridos o sistemas de energía regenerativa.

«Los motores híbridos que estamos utilizando en la F1 son la tecnología del futuro», asegura el director deportivo de la Scudería Toro Rosso, Franz Tost. Durante la visita de ABC al circuito de Hungaroring (Hungría), mientras el equipo realiza el test de neumáticos, Tost explica que combinando un propulsor de combustión pequeño con baterías eléctricas «seremos capaces de consumir muy poca gasolina y realizar muchos kilómetros». Por ello, prefiere esta tecnología mixta a los eléctricos puros. «Está claro que los veremos en el futuro, pero no serán la única opción ya que su producción es muy cara».

Un equipo de F1 trabaja constantemente para desarrollar el coche más veloz y eficiente posible. En el caso de Toro Rosso, más de 450 ingenieros y técnicos trabajan de forma conjunta en la ciudad italiana de Faenza, en colaboración con Honda, que suministra a su monoplaza STR13 con un motor V6 turbo híbrido de 1.6 litros capaz de ofrecer entre 900 y 950 CV.

Desde la década de los 60, y tras 26 temporadas como equipo o proveedor de motores, Honda ha conseguido 72 Grandes Premios y seis títulos de campeonato. Algunos de los avances que ha desarrollado se han trasladado directamente a su vehículo deportivo de carretera más brioso, el Type R, que también es el coche de calle de los pilotos de la escudería, Pierre Gasly y Brendon Hartley. Este compacto ostenta el récord de velocidad para un vehículo de tracción delantera en el célebre y difícil circuito de Nürburgring, con un tiempo de vuelta de tan solo 7 minutos y 43,8 segundos.

No obstante, no hace falta acudir a coches tan radicales para encontrar avances nacidos en la competición. En la F1, por ejemplo, nacieron los frenos de disco, diversos tipos de suspensiones, cajas de cambio automáticas y accionadas por levas. También los sistemas de recuperación de energía de frenado y componentes que se testean y que incorporan muchos utilitarios.

Los neumáticos también se benefician directamente de la experiencia que se logra en la competición, sobre todo en términos de agarre y duración. De hecho, los neumáticos radiales nacieron para las carreras. Diseñados para aguantar cerca de 200 kilómetros en un monoplaza, se fabrican con materiales poco pesados destinados a mejorar cada día la rigidez estructural de los mismos. También surgieron en la F1 los neumáticos de agua, con mayor capacidad de evacuación y adherencia que los de serie. Esto contribuye a que las gomas de producción comercial sean cada vez más duraderas y seguras.

Para los conductores a los que no les gusta la utilización de un cambio manual, las transmisiones automáticas secuenciales supusieron toda una revolución. Los ingenieros del equipo Williams de Fórmula 1 dieron los primeros pasos de este tipo de cambios a finales de los años 60. Una tecnología utilizada de la misma forma en los monoplazas como en la calle. Cada día más demandada, permite cambios de marcha extremadamente precisos, rápidos y suaves, y con distintos parámetros de funcionamiento.

Actualmente muchos vehículos, sobre todo de alta gama, equipan sistemas de suspensión en los que se puede modificar su comportamiento y su firmeza. Tecnología que, debido al espacio y peso limitados en F1, ha permitido que los fabricantes encuentren soluciones más prácticas a la hora de fabricar sus vehículos de calle, equipados con suspensiones ligeras y compactas.

La aerodinámica también es un factor crucial en el diseño de los automóviles de Fórmula 1, al igual que ha adquirido un papel importante en los coches de calle. En un vehículo, un bajo coeficiente aerodinámico permite desde obtener consumos más ajustados hasta reducir la sonoridad percibida dentro del habitáculo.

Otro avance heredado por los vehículos de calle es la frenada regenerativa, que llegó de la mano del sistema KERS (Sistema de Recuperación de Energía Cinética) que este deporte adoptó hace siete años. Hoy en día ya es habitual que los coches de producción híbridos o eléctricos aprovechen la energía de la frenada para recargar sus baterías.

La mayoría de los fabricantes que participan en la Fórmula 1 intentan alzarse con el Campeonato Mundial de Constructores, un importante galardón para su reputación que luego se refleja en las ventas. Los diez equipos usan cuatro tipos distintos de motores, en cuyo desarrollo también se aprenden técnicas y se prueban materiales que luego pueden trasladarse a los coches de calle. Mercedes-Benz monta propulsores propios y los utilizan equipos como Force India y Williams. Renault utiliza también sus propios motores y nutre a los equipos McLaren y Red Bull. Aunque para la temporada 2019, la escudería austriaca compartirá el motor Honda junto con la actual Scudería Toro Rosso. Por su parte, Ferrari, al mismo tiempo que utiliza sus motores, los provee a Haas y Sauber.

Pierre Gasly

Pilotos dentro y fuera de la pista

Los pilotos de Toro Rosso Pierre Gasly (22 años) y Brendon Hartley (28) tienen como coche para la carretera un Honda Civic Type R. Para Hartley este modelo le trae recuerdos: «Parece mentira, pero mi primer coche de carretera fue un Honda Civic de 1996». Aunque a este piloto le gusta más vivir la vida a dos ruedas. «Para mi es un privilegio conducir un F1 y no hay nada comparable, pero para evadirme, dejo el móvil y me subo a mi bicicleta para hacer kilómetros durante horas; o ir a la montaña con mi mujer y amigos». Por su parte, Gasly (foto) destaca que, para él, la competición no es su trabajo. «No lo puedo llamar así porque levantarse cada mañana con una sonrisa para hacer todas las cosas que hago en este deporte, es algo único». «Y, aunque se parezca, dar unas vueltas de reconocimiento por los circuitos con el Type R es muy divertido», concluye.