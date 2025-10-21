Suscribete a
Probamos el Mazda 6e, el rival más duro para Tesla

Con un precio de partida similar, más grande y con un interior de mucha calidad, el 6e se plantea como una alternativa muy razonable al Model 3.

Dani Cuadrado

El Mazda 6e es una berlina grande de 4,92 metros de longitud que llega al mercado europeo con la ambición de rivalizar directamente con modelos tan consolidados como el Tesla Model 3, pero con un enfoque radicalmente distinto basado en la calidad ... y el confort.

