Llega a España la versión más asequible del Tesla Model Y

La opción más económica de Tesla llega a España con 534 km de autonomía y desde 39.900 euros

La marca destaca que su bajo consumo y la reducción de piezas frente a los coches de gasolina

El Model Y estrena nuevo diseño de paragolpes
El Model Y estrena nuevo diseño de paragolpes

Canal Motor

Madrid

Tesla ha anunciado el precio del nuevo Model Y Standard en España, la versión más asequible del modelo, que llega con un precio de partida de 39.990 €.

Con esta versión la marca apuesta por un vehículo que se ha convertido en un «best- ... seller global», pero con un enfoque renovado en la asequibilidad y la eficiencia, ofreciendo una opción completa para el uso familiar y diario.

