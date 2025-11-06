Suscribete a
Renault resucita el Twingo eléctrico por menos de 20.000 euros

La marca francesa busca liderar el segmento A eléctrico con un modelo que combina ingenio, responsabilidad y un precio que desafía a la competencia

El renacer eléctrico del icónico utilitario francés busca democratizar la movilidad sostenible con un precio accesible y fabricación europea

Estilo neo retro para el nuevo Twingo
Estilo neo retro para el nuevo Twingo F. P.
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

París

Renault ha anunciado el regreso del Twingo con una cuarta generación completamente eléctrica, diseñada y fabricada en Europa, que busca redefinir el mercado de los coches urbanos asequibles.

El nuevo Twingo E-Tech eléctrico se lanzará a principios de 2026 con un precio de partida ... inferior a 20.000 euros —sin contar ayudas públicas— y una autonomía de hasta 263 kilómetros WLTP.

