Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Lexus LFA Concept, un deportivo que fusiona herencia y electrificación

Lexus redefine el futuro de los deportivos con un BEV que fusiona diseño atemporal, rendimiento superior y una experiencia de conducción inmersiva

Akio Toyoda impulsa la preservación de técnicas artesanales en la era de la electrificación con el LFA Concept

El concept car deportivo y eléctrico de Lexus
El concept car deportivo y eléctrico de Lexus F. P.

Canal Motor

Madrid

Lexus ha presentado el LFA Concept, un modelo surgido como un estudio para un vehículo deportivo eléctrico de batería (BEV).

Nacido de la firme convicción del presidente de Toyota Motor Corporation (TMC), Akio Toyoda, también conocido como el Master Driver Morizo, de que ciertas técnicas ... y habilidades de fabricación de automóviles deben preservarse y transmitirse a la siguiente generación. Ahora el Lexus LFA Concept es un modelo de coche deportivo BEV que se está desarrollando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app