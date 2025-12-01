Suscribete a
Cupra Raval, el coche eléctrico con alma deportiva hecho en España

Con tracción delantera y plataforma MEB+, el Raval busca diferenciarse como un deportivo urbano electrificado

Martorell se consolida como centro neurálgico de la electrificación del Grupo Volkswagen con la producción del nuevo Cupra Raval

El Cupra Raval ya rueda camuflado
El Cupra Raval ya rueda camuflado

El futuro eléctrico de CUPRA ya tiene nombre y ambición. La marca ha presentado el Raval en su fase de preserie, un adelanto del que será su próximo gran lanzamiento, un coche urbano 100% eléctrico dispuesto a romper los límites de la ciudad.

Su llegada ... está marcada para 2026 y su producción se realizará en Martorell, marcando el inicio del ambicioso proyecto Electric Urban Car Family del Grupo Volkswagen.

