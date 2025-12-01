Cupra Raval, el coche eléctrico con alma deportiva hecho en España

El futuro eléctrico de CUPRA ya tiene nombre y ambición. La marca ha presentado el Raval en su fase de preserie, un adelanto del que será su próximo gran lanzamiento, un coche urbano 100% eléctrico dispuesto a romper los límites de la ciudad.

Su llegada ... está marcada para 2026 y su producción se realizará en Martorell, marcando el inicio del ambicioso proyecto Electric Urban Car Family del Grupo Volkswagen.

Con aunos 4 metros de longitud, el Raval está diseñado para ser más que un simple coche de ciudad. Si bien se encuadra en el segmento urbano, CUPRA lo ha concebido para ofrecer una polivalencia total.

Gracias a la plataforma dedicada (MEB+), ofrece un habitáculo espacioso y un maletero amplio para su tamaño. Aunque la homologación oficial está pendiente, la marca promete una autonomía elevada que permitirá afrontar sin problemas viajes por carretera y trayectos largos, convirtiéndolo en el vehículo principal de la casa. El diseño mantiene el lenguaje de formas llamativo y transgresor característico, buscando diferenciarlo claramente de la oferta actual de eléctricos compactos.

Bajo la piel, el Raval emplea la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen. Sin embargo, introduce una novedad clave en esta arquitectura: utilizará tracción delantera.

CUPRA asegura que la puesta a punto del chasis está orientada a ofrecer una experiencia de conducción dinámica y centrada en el conductor, acercándose más a un compacto deportivo que a un urbano convencional. Se busca un comportamiento ágil que honre la filosofía de la marca, aunque los datos de potencia y batería aún están por revelarse.

El Raval es un modelo estratégico por partida doble. Es el primer urbano 100% eléctrico de la marca, pieza clave para acercar su enfoque deportivo a un público más amplio. Markus Haupt, CEO de CUPRA, lo define como «un coche que dejará huella en la próxima era de la movilidad eléctrica». Su fabricación en Martorell, junto al futuro Volkswagen ID.Polo, refuerza la posición de la planta española como uno de los centros de referencia del grupo para la movilidad eléctrica de batería.

La producción del Raval comenzará en los próximos meses, con el objetivo claro de democratizar la movilidad eléctrica en el segmento urbano a partir de 2026.