Suscribete a
ABC Premium

GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

Jean Eric Vergne y Nick Cassidy liderarán el asalto de Citroën al Campeonato Mundial de Fórmula E con el innovador GEN3 Evo

Citroën redefine la movilidad eléctrica con un bólido de Fórmula E que fusiona potencia, diseño vanguardista y la experiencia de Stellantis Motorsport

Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia
Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Citroën ha presentado oficialmente el monoplaza que lucirá los colores de la marca en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. El vehículo, denominado GEN3 Evo, es un laboratorio de rendimiento desarrollado con la experiencia de Stellantis Motorsport y dirigido por Cyril Blais.

La ... entrada de Citroën en la competición 100% eléctrica marca un giro estratégico que reafirma la visión de la marca de una movilidad «audaz, responsable y profundamente innovadora».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app