Romeo, o el viaje de Milán a Ávila del Biscione

En la edición de 1954, Alfa Romeo presenta en su estand una furgoneta, llamada Romeo Autotutto T10

Era una solución para todo uso que tendría también una lectura española

Una Romeo 2, conservada en perfecto estado, es hoy un apreciado vehículo clásico G. S.

Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

Conocido en el año 1910 como un constructor de competición y deportivos, en realidad la producción de la «Anonima Lombarda Fabrica Automobili», «A.L.F.A», (renombrada Alfa Romeo tras su adquisición en 1915, por el empresario Nicola Romeo) en realidad tiene una producción muy ... variopinta.

