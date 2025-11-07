Suscribete a
Ultraviolette presenta sus nuevas X-47 Crossover, Tesseract, Shockwave y F99 y su nuevo casco con conectividad por radar

El fabricante indio descubre en el salón de Milán sus próximas propuestas de motocicletas eléctricas para el mercado europeo

Además, desvela un casco UV Crossfade fabricado en fibra de carbono y con conectividad y comunicación por radar

Novedades Ultraviolette 2026
Novedades Ultraviolette 2026 ultraviolette press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Tras su reciente llegada al mercado español, la firma india Ultraviolette ha presentado en el salón EICMA de Milán, la feria de novedades más prestigiosa de la industria de las dos ruedas, cuatro novedades que ampliarán su oferta de vehículos eléctricos aquí a lo ... largo de los próximos meses: la X-47 Crossover, el scooter Tesseract, la moto eléctrica de campo Shockwave y la F99, la primera moto eléctrica que inaugura la plataforma técnica de competición de Ultraviolette.

