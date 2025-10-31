Suscribete a
Probamos la nueva Ultraviolette F77, una futurista y ambiciosa naked eléctrica

El fabricante indio adquiere la homologación europea e inicia su asalto al viejo continente con las dos versiones Mach 2 y SuperStreet de su ultra tecnológica naked compatible con el carné A1

Ambas ya están disponibles en España, a unos competitivos precios de 8.990 y 9.290 euros, y pudimos probar en un breve test su infinito armamento tecnológico y su emocionante dinamismo

Prueba nueva Ultraviolette F77 Mach 2 y SuperStreet
Prueba nueva Ultraviolette F77 Mach 2 y SuperStreet ultraviolette press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hace unos meses, ABC fue el primer medio español en realizar una prueba de la eléctrica Ultraviolette F77 Mach 2, en un momento en el que la marca india todavía estaba acabando de superar las pertinentes homologaciones para poder iniciar su desembarco en Europa. ... Se trataba de una unidad pre-serie, es decir, una moto todavía por acabar de pulir, pero ya nos dejó gratas sensaciones principalmente por su moderno diseño, su completísimo equipamiento y sus capacidades dinámicas.

Descarga la app