Suscribete a
ABC Premium

Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta

El fabricante indio inicia su andadura oficial en el mercado español y ofrece sus modelos desde 9.990 euros

La llegada a España de Ultraviolette se produce tras sellar una alianza estratégica con Rhino Electric Motors

Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON
Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON Ultraviolette press

Canal Motor

Ultraviolette, el fabricante indio de motocicletas eléctricas de alto rendimiento, llega a España. Sus dos grandes novedades, las F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya están disponibles en el mercado español. La llegada a España de Ultraviolette se produce tras sellar una ... alianza estratégica con Rhino Electric Motors -propietaria del fabricante español Velca- que actúa como importador y distribuidor oficial en nuestro país, un socio con conocimiento del mercado local y una red comercial capaz de acompañar su objetivo global. Bajo el lema «Fabricado en India, para el mundo», el fabricante indio inicia así una nueva etapa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app