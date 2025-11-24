Suscribete a
Triumph amplía su familia Street Triple con las nuevas versiones 765 RX y Moto2 Edition

Ambas evolucionan sobre la base de la Street Triple 765 RS e introducen mejoras directamente inspiradas en la competición, con componentes premium y una parte ciclo más deportiva

La edición especial RX llegará de forma inminente a los concesionarios oficiales, mientras que la edición limitada Moto2 Edition se entregará a partir de junio de 2026

Nueva Triumph Street Triple 765 RX
Nueva Triumph Street Triple 765 RX triumph press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Triumph Motorcycles presenta dos nuevas incorporaciones a su gama Street Triple: la Street Triple 765 RX y la Street Triple Moto2 Edition. Sobre la base de la Street Triple 765 RS, estos nuevos modelos elevan las capacidades deportivas y exclusividad de la versión estándar, ... con mejoras directamente inspiradas en la competición.

