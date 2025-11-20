Suscribete a
ABC Premium

Nueva Brabus 1400 R Signature Edition, la lujosa y exclusiva KTM al alcance de unos pocos

Así es la evolución de la poderosa Brabus 1300 R que, sobre la base de la KTM 1390, será producida en edición limitada a solo 100 unidades en todo el mundo

Los especialistas alemanas en preparaciones de alto rendimiento presentan la nueva 1400 R cargada de fibra de carbono y componentes exclusivos, a la venta por 57.299 euros

Nueva Brabus 1400 R Signature Edition
Nueva Brabus 1400 R Signature Edition ktm press

V. D.

Barcelona

Usando la plataforma de la KTM 1390 Super Duke R Evo 2025, la marca alemana especializada en realizar transformaciones de automóviles y motocicletas de alto rendimiento, Brabus, ha elaborado esta exclusiva 1400 R Signature Edition, definida por su estética de diseño distintiva «Black and ... Bold» y con una carrocería Widestar, componentes de fibra de carbono de precisión y el color Midnight Veil de Brabus.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app