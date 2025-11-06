Suscribete a
Honda presenta su revolucionario prototipo sobrealimentado, el V3R 900 E-Compressor Prototype

El impresionante prototipo desvelado por la firma japonesa en EICMA equipa el motor de tres cilindros en V con el innovador compresor controlado electrónicamente

Este año se confirma que el V3, presentado en el pasado salón de Milán, tendrá una cilindrada de 900 cc

Honda V3R 900 E-Compressor Prototype
Honda V3R 900 E-Compressor Prototype

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Uno de los grandes protagonistas del stand de Honda en el Salón Internacional de la Moto de Milán (EICMA) ha sido el V3R 900 E-Compressor Prototype, el primer modelo en contar con el nuevo motor de tres cilindros en V a 75 grados ... con refrigeración líquida desvelado el año pasado por la casa nipona, y que destaca principalmente por estar dotado de un avanzado compresor controlado electrónicamente. Este año se confirma una cilindrada de 900cc, manteniendo una forma estrecha y compacta.

