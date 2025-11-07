Morbidelli presenta su nueva trail T502XR y la cruiser C652V

La legendaria marca italiana, adquirida por Keeway Group en 2024, presenta en EICMA 2025 las nuevas propuestas que completarán su catálogo de cara a la nueva temporada. Actualmente, la gama Morbidelli ya cubre una amplia selección de más de 40 modelos, desde 125cc hasta 1000cc ... , abarcando los principales segmentos de producto. A partir de 2026, dos nuevos modelos ampliarán su oferta en las categorías de Trail y Custom.

Morbidelli T502XR

La T502XR es una Adventure ligera con vocación de endurera que representa una evolución de su plataforma 500cc. Está impulsada por el bicilíndrico en L (90°) de 486 cc con 47,6 CV y embrague antirrebote. Equipa llantas de radios tubeless de 21 pulgadas delante (90/90R 21) y 18 pulgadas detrás (140/70R18), calzadas con neumáticos CST de taco profundo.

Morbidelli T502XR

Las suspensiones se componen de horquilla invertida de 41 mm con 200 mm de recorrido, y un sistema Pro-link mono-shock trasero con 69 mm de recorrido de la rueda. La frenada delantera dispone de un disco flotante de 320 mm mordido por una pinza J. Juan de 4 pistones.

La T502XR introduce un acelerador electrónico que permite implementar 4 modos de conducción (Standard, Rainy, Sport, Off-Road). Cuenta con ABS Bosch con opción de desconexión total o solo trasera. La T502XR eleva la altura del asiento a 860 mm y ajusta el peso en orden de marcha a 198 kg.

El diseño luce un guardabarros delantero elevado, robustas defensas de motor, paramanos integrados y un cubrecárter de aluminio.

Su equipamiento incluye pantalla TFT de 7« con conectividad y espejo para navegación, puños y asiento calefactables, USB dual (A+ C) y piñas retroiluminadas. Se presenta con los colores Heritage Celeste y Blanco (evocando las libreas utilizadas durante los gloriosos campeonatos de GP de los años setenta) y llegará a Europa en el primer semestre de 2026.

Morbidelli C652V

El nuevo buque insignia de la gama custom de Morbidelli se llama C652V. Su motor es un bicilíndrico en V de 650 cc, 8 válvulas y refrigeración líquida que entrega 62 Nm a 6.000 rpm, y una potencia de 55,7 CV a 7.500 rpm. Su transmisión final es por correa dentada. El conjunto se completa con un cambio de 6 velocidades y un embrague antirrebote.

Morbidelli C652V

La distancia entre ejes es de 1645 mm y su altura de asiento de solo 7 10 mm. Su chasis de doble cuna de aluminio se asocia a una horquilla invertida de 43 mm (138 mm de recorrido) y un sistema Pro-link mono shock-absorber trasero (48 mm de recorrido). Delante, monta un sistema de doble disco de 300 mm con pinzas de 2 pistones, y detrás un disco de 240 mm con pinza de 1 pistón. Todo el sistema está gestionado por un ABS de doble canal. Monta neumáticos de 130/70R18 delante y un masivo 200/55R16 detrás.

La C652V equipa de serie un Sistema de Control de Tracción (TCS) y dos modos de conducción. El equipamiento se completa con un panel de instrumentos que integra una pantalla digital central dentro de un tacómetro de barrido analógico, un asiento de pasajero desmontable que permite una conversión a estilo «bobber», iluminación full LED, toma USB-A y un depósito de 18.5 litros.

Morbidelli confirma que la C652V será una realidad inminente en las carreteras, con su llegada a los concesionarios europeos programada para los primeros meses de 2026.