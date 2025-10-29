Suscribete a
Nueva Kawasaki KLE500: Una polivalente aventurera para el carné A2

35 años después, regresa la mítica trail de Kawasaki, compatible con la licencia de iniciación y con una evidente vocación off-road

Con motor bicilíndrico de 451 cc, ruedas de 21» delante y 17» detrás y una completa equipación, será una interesante alternativa en el segmento de las trail para el A2

Nueva Kawasaki KLE500
Nueva Kawasaki KLE500 kawasaki press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Kawasaki acaba de desvelar su nueva KLE500, una moto que amplía la oferta Adventure de la firma japonesa enfocada principalmente a motoristas que busquen una trail ligera y polivalente, compatible con el carné A2.

Está impulsada por motor bicilíndrico en paralelo refrigerado por ... agua de Kawasaki, de 451 cc, equipado con embrague asistido y antirrebote. Ofrece una potencia de 45,4 CV a 9.000 rpm y un par motor de 42,6 Nm.

