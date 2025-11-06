MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3

Macbor volvió a estar presente, por tercer año consecutivo, en el Salón Internacional de la Moto de Milán, y lo hizo exponiendo en su stand cinco novedades: tres nuevos modelos que se comercializarán en 2026 y dos apuestas de futuro - un prototipo y ... un concept - que «reflejan el intenso proceso de evolución y consolidación internacional en el que está inmersa la firma barcelonesa», tal y como afirman sus responsables.

Rockster 710

Esta custom de estilo cruiser se convierte en el nuevo buque insignia de la marca. Equipa un motor bicilíndrico de 4T, 8 válvulas, DOHC y 693 cc, refrigerado por agua, que desarrolla 73 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 67 Nm a 6.250 rpm. Su caja de cambios es de 6 velocidades y cuenta con embrague antirrebote y transmisión final por correa.

Macbor Rockster 710 macbor press

Dispone de sistemas de seguridad ABS y control de tracción (TCS), asiento y puños calefactables, quickshift (up), TPMS, dashboard circular TFT de 5 pulgadas con conectividad y función mirroring, iluminación Full LED y un conjunto de suspensiones que cuenta con horquilla invertida Marzocchi de 37 mm en el tren delantero y amortiguador lateral hidráulico con ajuste de precarga en el trasero. La Rockster 710 estará disponible a la venta a partir del segundo trimestre de 2026.

Shifter 125 EVO

Esta nueva propuesta naked, que se comercializará a partir de la próxima primavera, equipa un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas y 124,8 cc, refrigerado por agua y con eje de equilibrado que desarrolla 11,5 Nm a 7.000 rpm y 14,7 CV a 9.500 rpm. Dispone de caja de cambios de 6 velocidades y un sistema de seguridad con ABS y control de tracción (TCS).

Macbor Shifter 125 EVO macbor press

El apartado de suspensiones cuenta con una horquilla hidráulica invertida de 37 mm y un monoamortiguador trasero ajustable en precarga, mientras que el sistema de frenado combina un disco delantero de 260 mm con pinza de doble pistón y un disco trasero de 240 mm con pinza flotante. La Shifter cuenta también con dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad mirroring, cámara frontal y tomas de carga USB.

Montana XR3

La Adventure intermedia de Macbor equipa un motor monocilíndrico de 4T y 4 válvulas de 249,2 cc, DOHC, refrigerada por agua, con inyección electrónica Delphi, que entrega 21 Nm de par máximo y 26 CV a 9.000 rpm. En la parte ciclo, monta llantas de aleación tubeless (delantera 100/80-17, trasera 120/80-17) una suspensión delantera invertida de 37 mm, ajustable en extensión, y un monoamortiguador hidráulico trasero multi- ajustable en compresión, rebote y precarga.

Macbor Montana XR3 macbor press

El sistema de frenado cuenta con un disco delantero de 265 mm con pinza triple pistón y disco trasero de 240 mm, ambos con ABS. Equipa un dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad mirroring e iluminación Full LED.

Eight Mile 125 EVO

Este prototipo reinterpreta la esencia clásica de las scrambler. Está impulsado por el nuevo propulsor monocilíndrico DOHC de 124,2 cc, refrigerado por agua e inyección electrónica EFI Delphi, que desarrolla 12,6 CV a 9.500 rpm y 9,6 Nm de par a 7.500 rpm.

Macbor Eight Mile 125 EVO macbor press

La parte ciclo se actualiza con una horquilla invertida hidráulica de 38 mm, monoamortiguador con sistema de bieletas ajustable en compresión, y un equipo de frenos formado por disco delantero de 298 mm con pinza flotante triple pistón y trasero de 240 mm con pinza simple. Equipa dashboard LCD a color, junto con la iluminación Full LED. Su peso es de 146 kg, y el depósito de 14,5 litros.

Eight Mile 300

Este concepto muestra la visión del futuro de la gama media de Macbor. Su motor monocilíndrico DOHC de 249,2 cc, refrigerado por agua e inyección electrónica EFI Delphi, ofrece 26 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 21 Nm a 7.000 rpm. Dispone de ABS y control de tracción (TCS), iluminación Full LED, pantalla LCD a color, y una suspensión delantera KYB invertida de 41 mm, acompañada de un monoamortiguador trasero con sistema de bieletas y ajuste de compresión. El conjunto se completa con dobles discos delanteros Nissin de 298 mm y trasero de 240 mm, así como llantas de radios tubeless con neumáticos Pirelli 110/80- R18 delante y 150/70-R17 detrás.

Macbor continúa dando pasos firmes en su proyecto de expansión internacional. Tras afianzarse en el mercado español desde 2017 y consolidar su presencia en Portugal desde finales de 2020, la marca española ha logrado en 2025 un nuevo hito clave: su entrada en el exigente mercado francés donde - después de tan solo 6 meses - ya cuenta con una Red de más de 40 Concesionarios.