MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3

La marca española del Grupo Motos Bordoy desvela en Milán una cruiser biplaza, una naked para el carné A1 y su Adventure intermedia para el A2

Además, Macbor exhibe el prototipo de la Eight Mile 125 EVO y el concept de la Eight Mile 300

Stand de Macbor en el salón de la moto de Milán 2025
Stand de Macbor en el salón de la moto de Milán 2025 macbor press

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Macbor volvió a estar presente, por tercer año consecutivo, en el Salón Internacional de la Moto de Milán, y lo hizo exponiendo en su stand cinco novedades: tres nuevos modelos que se comercializarán en 2026 y dos apuestas de futuro - un prototipo y ... un concept - que «reflejan el intenso proceso de evolución y consolidación internacional en el que está inmersa la firma barcelonesa», tal y como afirman sus responsables.

