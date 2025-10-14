Suscribete a
La gasolina renovable desafía la prohibición del motor de combustión en 2035

Repsol ha logrado un hito tecnológico al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable

Se ha fabricado en el complejo industrial de Tarragona a partir de residuos, cumpliendo con la Directiva de Energías Renovables

Gasolina Nexa de Repsol F. P.
Patxi Fernández

Madrid

La legislación actual de la Unión Europea (UE) establece que a partir del año 2035 se dejarán de vender turismos y furgonetas nuevos que emitan CO2. La ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) ya ha calificado la transición eléctrica como «no viable o no ... realista» en los plazos actuales.

