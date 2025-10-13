Suscribete a
Consejos de Toni Bou para mejorar la conducción de moto trail

Repsol nos convocó a participar en una «masterclass» de sus pilotos oficiales en competiciones de Trial, Toni Bou y Gabriel Marcelli, con recomendaciones muy valiosas para el pilotaje off-road

En el recinto de Les Comes, en Súria, los pluri campeones del Repsol Honda HRC nos transmitieron consejos de postura de conducción, frenos, gestión del gas y otras sugerencias que pudimos poner en práctica

Toni Bou lidera el grupo de alumnos en Les Comes, Súria REPSOL PRESS

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Tras su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña del Mundial de Trial de 2007, y con la posterior suspensión de la cita de Bélgica, Antoni Bou Mena ganaba aquel año su primer cetro mundialista. Han pasado 18 años, y el piloto catalán del ... Repsol Honda HRC todavía no ha sido destronado, apilando en sus vitrinas 38 títulos mundiales consecutivos de esta especialidad. Una hazaña que lo convierte en uno de los deportistas más laureados de todos los tiempos, por delante de auténticas leyendas como Michael Phelps y sus 28 medallas olímpicas o los 24 Grand Slam de Novak Djokovic.

