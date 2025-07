Mazda tiembla ante el impacto de los aranceles de EE.UU.

«Si Mazda fabrica menos coches, nuestros pedidos disminuirán», declaró Yamaguchi, cuya empresa de 110 años, Nanjo Auto Interior, cuenta con casi 1.000 empleados que fabrican paneles de puertas y otras piezas para el fabricante, lo que representa más del 90% de sus ventas.

«La clave es si podemos mantener la rentabilidad con volúmenes más bajos», declaró a Reuters.

Mazda, motor económico de Hiroshima, se enfrenta a aranceles estadounidenses del 25% sobre los automóviles, una perspectiva desalentadora para una ciudad que ya lucha contra la inflación y una economía débil.

Japón vota el domingo en unas elecciones a la cámara alta que parecen destinadas a debilitar el control del primer ministro Shigeru Ishiba, quien no ha conseguido una exención arancelaria de Estados Unidos, su aliado más cercano y un socio comercial crucial.

«Ya no tengo expectativas para el Gobierno japonés», declaró Yamaguchi, bisnieto del fundador de Mazda, Jujiro Matsuda. «He superado la frustración y simplemente me he resignado».

Mientras los habitantes de Hiroshima y otras regiones automotrices se preparan para las inevitables consecuencias de los aranceles, Yamaguchi afirmó tener pocas esperanzas de que el Gobierno pueda cambiar la situación.

El presidente estadounidense Donald Trump no ha dado señales de ceder en sus aranceles, e incluso ha insinuado que los aumentará contra Japón.

Mazda, cuyas ventas en Estados Unidos cayeron un 18,6 % interanual en mayo y un 6,5 % en junio, es uno de los fabricantes de automóviles japoneses más expuestos a las tasas fronterizas. Las importaciones representan la mayor parte de las ventas de Mazda en Estados Unidos, pero la importancia de la industria para Japón es casi imposible de sobreestimar.

Tras la cesión del liderazgo mundial de Japón en chips y electrónica de consumo, su industria automotriz ha crecido hasta representar alrededor del 28% de los aproximadamente 145.000 millones de dólares en bienes enviados a Estados Unidos el año pasado.

Según una encuesta realizada en julio por la firma de investigación Teikoku Data Bank, existen más de 68.000 empresas en la cadena de suministro automotriz de Japón, y el grupo industrial JAMA afirma que emplean a 5,6 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 8% de la fuerza laboral del país.

«Es difícil reconstruir una cadena de suministro una vez rota», afirmó Hideki Tsuchikawa, jefe de Investigación de Teikoku Databank en Hiroshima, donde, según sus propias estimaciones, se encuentran más de 2.000 proveedores de automóviles.

«El sector automotriz es fundamental para la industria nacional. El apoyo del Gobierno es esencial». Los aranceles podrían costarle a Mazda y a otros fabricantes de automóviles japoneses más pequeños la cuota de mercado estadounidense perdida frente a rivales más grandes.

Mazda se ha negado hasta el momento a ofrecer una previsión de beneficios para todo el año, alegando la incertidumbre de los aranceles. La empresa declaró que su principal prioridad era proteger a proveedores, concesionarios y empleados mientras buscaba superar el impacto comercial.

Para la industria automotriz, parece que no hay otra opción que volver a la clásica estrategia de reducción de costos, perfeccionada durante los años de crecimiento económico intermitente de Japón.

Mazda ha creado un equipo de estrategia arancelaria que se reunía semanalmente en Hiroshima, según una fuente de la compañía. La reducción de horas extra y la revisión de los viajes de negocios formaban parte de su esfuerzo por recortar 100.000 millones de yenes en costes.