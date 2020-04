El coronavirus noquea al sector de la distribución de automóviles y proveedores

La distribución de automóviles atraviesa uno de los peores momentos de su historia tras el parón generalizado en la actividad, fabricación y venta de automóviles y recambios tras decretarse el estado de alarma por el Gobierno el pasado 14 de marzo.

Esta situación, al margen de la necesidad sanitaria de contener la propagación del coronavirus, ha colocado contra las cuerdas al sector profesional de la distribución de automóviles, ya que la crisis sanitaria no solo ha impactado en la sociedad civil, sino también en la economía, a pequeña y gran escala con la revisión a la baja de todas las grandes magnitudes macroeconómicas.

En el sector de la distribución la situación también es catastrófica. La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) prevé que las empresas auxiliares de la industria automovilística registren un descenso de su facturación en el primer trimestre de este año de más del 20%, debido al brote de coronavirus que ha obligado a suspender la actividad de las 17 plantas de fabricación de vehículos que hay en España.

Sernauto ha lamentado que la producción de los proveedores de automoción se haya reducido entorno a un 85% desde que se decretó el estado de alarma, manteniéndose únicamente aquella actividad que va destinada a mercados que todavía no han sido cerrados, por lo que ha destacado la necesidad de cumplir con ciertos contratos internacionales y la reactivación de China.

Según sus estimaciones, la recuperación de la actividad "no será inmediata", sino que tendrá un arranque progresivo, sobre todo vinculado a la reactivación y evolución de los principales mercados.

"Nos preocupan especialmente las caídas de facturación que se prevén en el segundo trimestre, que suponemos que serán muy superiores. Dependerán tanto de la duración de la situación de estado de alarma como de la dinámica de recuperación de la producción y del mercado una vez finalice. Algunos indicadores hacen prever que para recuperar los ingresos previos a la crisis pueden pasar entre 6 y 12 meses", ha indicado la presidenta de Sernauto, María Helena Antolin.

La directiva ha destacado la necesidad de "trabajar desde ya" en la recuperación de la industria después de la crisis sanitaria, por lo que ha indicado que junto a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) están elaborando un "plan de choque" con medidas para la reactivación del sector, que será presentado al Gobierno "próximamente".

Para contener la propagación del coronavirus, centenares de negocios se han visto obligados a cerrar sus puertas al no ser considerados esenciales en el Real Decreto publicado por el Gobierno, lo que ha mermado drásticamente sus ingresos y ha desencadenado un alud de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

En lo que al sector profesional de la distribución de automóviles se refiere, las restricciones a la movilidad han obligado a los concesionarios a echar el cierre, lo que les ha llevado a acogerse en masa a esta fórmula de despido temporal, según la patronal Faconauto, quien estima que la medida de ajuste afectará a alrededor de 151.000 profesionales de la venta y reparación.

Pero no sólo concesionarios, también fabricantes, alquiladoras y demás actores del sector de la automoción se han visto obligados a cesar su actividad, lo que ha dado como resultado que en el mes de marzo las matriculaciones cayeran casi un 70%, “un descalabro histórico”, según la patronal de los concesionarios. De hecho, con este dato las ventas de vehículos se sitúan por debajo del nivel de los peores meses de la crisis económica.

Durante el estado de alarma las matriculaciones diarias se situaron en apenas 300 unidades al día. Partiendo de esta cifra y teniendo en cuenta que las redes de distribución operan con una rentabilidad inferior al 1% sobre la facturación, esta situación supone, lógicamente, dar ya el año por perdido, con las consecuencias que esto tendrá sobre el empleo, según Ganvam, la asociación de vendedores.

A ello se suma que, con los concesionarios cerrados y la previsión de que el estado de alarma pueda prolongarse otros dos meses, las caídas en las matriculaciones pueden moverse en cifras cercanas al 90% durante abril y mayo, según los propios concesionarios.

Se trata de un parón inesperado de la actividad que se ha producido precisamente en un momento en el que las cifras de ventas de vehículos no atraviesan su mejor momento, sobre todo en el canal particular. El motivo, la incertidumbre generada por la apuesta acelerada de la Administración por la electrificación del parque y las cada vez mayores restricciones de movilidad para combatir la otra gran pandemia, la contaminación.

Recuperar el nivel de ventas previo a la llegada del Covid-19 es posible y los primeros datos que llegan de China muestran que el interés por comprar un coche se ha duplicado tras la pandemia. Ahora bien, la confianza y la reactivación necesitan de antídotos. Así lo apuntan también desde Anfac, quien insiste en la importancia de articular un plan de relanzamiento del sector y programas de ayuda a la compra que se centren no tanto en introducir la tecnología eléctrica sino en algo más real y necesario como es la renovación del parque.

Mientras tanto, no todo está parado en el sector. Los concesionarios siguen ofreciendo servicios mínimos de mantenimiento para aquellos vehículos que necesiten asistencia durante el estado de alarma. Además, aunque han cerrado sus espacios físicos, siguen 100% abiertos en el canal online, donde algunos portales verticales de automoción como Autocasión y AutoScout24 han querido dar un paso al frente poniendo en marcha un plan anticrisis como alternativa para todos aquellos concesionarios y compraventas que necesitan maximizar la visibilidad de su stock y minimizar a casi cero la inversión.

Nicolás Cantaert (Sumauto): “Hemos activado un plan de choque inédito en el sector para sostener el negocio de concesionarios y compraventas”

En un momento en el que pocas son las buenas noticias y la sombra del coronavirus parece demasiado alargada para dejar escapar algo de luz, hay quienes prefieren no quedarse en el duelo y pasar a la acción. Es el caso de Nicolás Cantaert, director general de Sumauto, especialista en portales verticales de automoción, que agrupa a Autocasión y AutoScout24, entre otros.

La compañía que él dirige acaba de lanzar un plan de choque anticrisis para sostener el negocio de concesionarios y compraventas, después de conocerse que la caída de las matriculaciones en el mes de marzo rozó el 70%, debido a las restricciones del estado de alarma, que obliga a los profesionales de la distribución a tener cerradas sus instalaciones por no ser servicios esenciales. Sin embargo, Cantaert recuerda que, a pesar de este cierre, los concesionarios pueden seguir 100% abiertos en Internet, pero para ello muchos necesitan de un aliado de negocio en el que apoyarse en estos momentos tan convulsos.

¿Qué os ha llevado a lanzar una campaña para ayudar a los profesionales de la distribución de automóviles?

Según Faconauto, los concesionarios esperan caídas de las matriculaciones cercanas al 90% en los meses de abril y mayo, lo que podría suponer el fin de su negocio para aquellos más modestos. Ante esto no podíamos quedarnos de brazos cruzados, teníamos que actuar como su aliado convirtiéndonos en parte activa de la solución para, juntos, superar esta crisis. De no hacer nada formaríamos parte del problema, por eso hemos lanzado un plan de choque contundente.

¿Cuál es el objetivo de este plan de choque y su duración?

En pocas palabras y de manera directa, el objetivo es que a concesionarios y compraventas publicar su stock de vehículos en Autocasión y AutoScout24 pueda salirles gratis, sean o no clientes de Sumauto, desde el 1 de abril y mientras se prolongue el actual estado de alarma, que los ha forzado a cerrar sus exposiciones físicas. De esta manera, queremos aportar nuestro granito de arena para que en estos meses los vendedores profesionales tengan una ayuda adicional a la venta en esta situación excepcional, a la que nadie, tampoco nosotros, somos inmunes.

¿Cómo lo vais a hacer?

Abriendo de par en par las puertas de nuestros escaparates online. Es decir, los casi 8.000 concesionarios y compraventas que actualmente conforman al mercado, de los cuales un 95% son pequeñas y medianas empresas, tendrán acceso a un escaparate digital que agrupa conjuntamente más de 276.000 anuncios, con una media de visitas mensuales que se acerca a los 4 millones.

¿A quién va dirigido?

Realmente está abierto a toda la distribución profesional, sin excepción, pero a los que más podemos ayudar en estos momentos es a esa gran cantidad de pymes de las que hablaba. Esta iniciativa es una manera de apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que tan afectadas se están viendo por esta situación. De hecho, el 85% de ellas todavía no cuentan con presencia online, según red.es.

¿Cree que el sector podrá recuperarse tras esta crisis?

No me cabe duda. De hecho, estamos ya trabajando en el diseño de un plan para afrontar la salida de esta crisis que, no lo dudemos, va a cambiar muchas cosas. Si el escaparate online y el canal digital estaban ganando cada vez más peso, tras esta situación, que ha obligado a cerrar los establecimientos físicos reforzando el protagonismo al canal digital, Internet tendrá una preponderancia mayor.

El miedo a comprar un coche online queda ahora superado por el temor al efecto económico del coronavirus y esto representa una oportunidad para que los concesionarios puedan experimentar e incluir en su modelo de negocio el canal digital.

¿Cree que la gente querrá comprar un coche nuevo tras la crisis?

Sin duda. Es algo que ya estamos empezando a ver en China, donde la gente vuelve a pensar en comprar un coche, motivada en parte por viajar en un vehículo particular, más seguro y más limpio, mientras el uso del transporte público está cayendo.

Según datos de Ipsos, el 66% de los chinos tiene intención, tras la crisis sanitaria, de adquirir un coche nuevo en los próximos seis meses. Y, curiosamente, el 42% refleja, especialmente en aquellas regiones más afectadas por el virus, que tiene un mayor interés en la compra online de un vehículo. En España, cuando dejemos atrás la pandemia, podría ocurrir algo similar.