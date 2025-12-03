Suscribete a
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «La posición de Junts no cambia»
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

Más de 40.000 compradores de vehículos eléctricos esperan las ayudas del Plan Moves

Comprar un coche eléctrico se convierte en una odisea burocrática con retrasos de hasta dos años en el cobro de las ayudas

La distribución desigual de los fondos del Plan Moves III perjudica a las comunidades autónomas con mayor demanda de vehículos eléctricos

El plan tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025
El plan tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

La falta de presupuesto en el Plan Moves III está generando una lista de espera de más de 40.000 clientes que están pendientes del cobro de las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos. La cantidad pendiente de pago rondaría los 300 millones ... de euros.

