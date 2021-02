Cómo circular en coche durante los cierres perimetrales por el Covid-19 Un gran número de ciudades y comunidades autónomas han establecido medidas antes del puente de noviembre

Ciudades, provincias y comunidades autónomas cerradas. Es el nuevo panorama con el que nos encontramos durante el próximo puente de Todos los Santos, por lo que a la hora de viajar en coche, y teniendo en cuenta que las autoridades recomiendan evitarlo a menos que sea estrictamente necesario, hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos.

En primer lugar, sigue vigente el «toque de queda», por lo que en diferentes zonas de España no se puede salir de casa entre las 23:00 y las 06:00 horas, con una hora de exceso o defecto en ambos límites según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Solo se podrá salir y conducir el vehículo en los supuestos de excepción (trabajo, adquisición de medicamentos, bienes de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o veterinarios por razones de urgencia, soporte a personas mayores o vulnerables o por causa de fuerza mayor justificada), así como el retorno al domicilio de residencia tras cumplir alguna de las anteriores.

Se puede hacer uso del vehículo en estos supuestos y repostar combustible siempre que sea necesario para ello, pero no se podrá permanecer en el vehículo, aunque se encuentre debidamente estacionado, dentro del horario de confinamiento nocturno.

Asimismo, hay que informarse antes de salir con el coche si el destino del viaje (que tendrá que producirse fuera del horario de confinamiento nocturno), se encuentra afectado por alguna medida de restricción diurna. En ese caso, no se podrá ir si no es con motivo de las excepciones señaladas.

Pero sí se puede atravesar territorio «confinado» cuando sea como parte de la ruta para llegar el destino. Aunque durante esta travesía solo se podrá parar a repostar y a realizar las actividades que son permitidas, siempre y cuando sea por motivos de urgencia (si no es urgente, se deberá efectuar en territorio no afectado a restricciones).

También hay que tener en cuenta que, aparte de los cierres perimetrales de comunidades autónomas, en una misma autonomía puede haber municipios «confinados», en los que no se podrá entrar ni salir salvo en el caso de las excepciones anteriormente mencionadas.