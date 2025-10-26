La Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex del sábado sábado, 25 de octubre de 2025

Ya se tienen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 25 de octubre de 2025. Para comprobar los números premiados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás cerciorarse de los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Bonoloto

Para hacerse con el mayor premio del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 25 de octubre de 2025, el acertante o acertantes deben haber adivinado los siguientes números 12,14,21,40,42,49, además de la cifra complementaria, correspondiente al 26 y también el reintegro, siendo este el -1.

Loteria Nacional

El número 69231 ha resultado ganador del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 25 de octubre de 2025. El premio es de 60000 euros al décimo, y 600000 euros a la serie. El segundo premio, que lo ha ganado el número 44094, se lleva 12000 euros al décimo y 120000 euros a la serie. Los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3] han sido los reintegros, que consiguen recuperar la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

TripleX de la Once del sábado, 25 de octubre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 25 de octubre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 6,0,7 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,7,4 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Sueldazo de la Once

El Sueldazo de la ONCE del sábado, 25 de octubre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo] y que ha repartido 300 mil euros más un beneficio extra de 5.000 € mes a mes durante 20 años para la persona agraciada con la combinación ganadora anteriormente mencionada.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.